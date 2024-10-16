Украинские АЗС "заморозили" цены на бензин: сколько стоит литр

На украинских АЗС стоимость бензина А-95 не меняется уже практически неделю. Так, 10 октября она установилась на среднем уровне 56,59 грн/л – и остается на нем до сих пор. При этом в экспертной среде ожидают, что в таком состоянии рынок продолжит пребывать и далее – и резкого скачка цен не случится.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 52,99-60,99 грн/л. Дешевле всего – Маркет, 52,99 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в середине октября

В то же время, по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, предпосылок для существенных изменений цены на бензин нет. Дело в том, что:

трейдеры поддерживают уровень запасов топлива в стране выше среднего;

коммерческое потребление "на 10-15% ниже прошлогоднего" – что сдерживает цены от роста.

"Фактор роста цены на нефть пока не сыграл, а нефть марки Brent еще не закрепилась на уровне 80 долларов/баррель. Так что пока можно не ожидать резкого подорожания бензина и дизеля на АЗС", – сказал Леушкин.

Впрочем, подчеркнул он, не стоит исключать воздействия на рынок непрогнозируемых факторов, которые могут перевернуть ситуацию. Среди таких он назвал "эскалацию конфликта на ближнем востоке или выборы в США".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в сентябре их насчитывалось 98. Более того, это составляет почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых, в частности, водителям продают поддельное топливо – 23%.

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