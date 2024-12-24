Украинские АЗС "зафиксировали" цены на бензин: сколько стоит литр

Украинские АЗС уже почти неделю не меняют цены на бензин А-95. Так, 24 декабря они продают его в среднем по 55,52 грн/л. Последнее же изменение произошло 18 декабря, когда цены повысили на 2 коп./л. Впрочем, такая ситуация была ожидаемой. Более того, участники рынка ожидают, что в ближайшие дни цены на бензин будут стабильными, а повлиять на них смогут только возможные акции перед зимними праздниками.

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По данным Консалтинговой группы "А-95", 24 декабря крупные сети АЗС разливают бензин по 51,95-57,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 51,95 грн/л;

Luxwen – 51,99 грн/л;

Фактор – 52 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 57,99 грн/л. А также Shell – 57,82 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в ближайшие дни

В целом же, говорится в материале delo.ua, по крайней мере до 29 декабря автозаправочные сети будут готовятся к периоду праздничного затишья. При этом параллельно внедряя акционные предложения к зимним праздникам.

"На этой неделе цены на бензин на АЗС будут преимущественно неизменными. За исключением того, что часть сетей может запустить акции к зимним праздникам", – рассказали аналитики.

В то же время, отметил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, несмотря на ожидания аналитиков, трейдеры не стали делать запасы топлива перед повышением акцизов, которые с 1 января 2025 года вырастут на бензин 242,6 евро/тонна до 271,7 евро/тонна. Причиной этого, по его словам, стали ожидания нисходящих трендов на глобальном рынке нефти.

"Крупнейшие украинские импортеры нефтепродуктов боятся, что цены на нефть пойдут вниз. Поэтому не хотят делать запасы – чтобы не потерять деньги, закупив дорогое горючее. Все ожидают инаугурации президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января, а глобальный нефтяной рынок очень связан с политическими процессами", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк ожидает рост стоимости автомобильного топлива – ближе к концу 2024 года. Там прогнозируют, что подорожание бензина, дизеля и автогаза ускорится до 9% по сравнению с 2023 годом, в то время как в сентябре этот показатель составлял 6%. Причиной ожидаемого роста цен называют исчерпание запасов топлива на АЗС.

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