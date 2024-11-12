Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр топлива

Украинские АЗС снизили цены на бензин А-95. Однако практически незаметно – на 1 коп./л. Так, 12 ноября они продают его в среднем по 55,69 грн/л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 52,99-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Маркет – 52,99 грн/л;

Фактор – 53 грн/л;

Укр-Петроль – 53,03 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л;

Паралель – 57,66 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в Украине

В целом же, в ближайшую неделю (заканчивается 17 ноября) в Украине не ожидается значительных колебаний цен на бензин, говорится в материале delo.ua. Отмечается: дело в том, что "рынок наполнен топливом, а с продажами сейчас все очень плохо".

"Активность на рынке серьезно упала, потому что уборочная закончилась. Все идет к зимнему сезону", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: маркетинговая борьба между сетями продолжится. А потому "высока вероятность новых значительных скидок на АЗС".

"Основным фактором, который может всколыхнуть украинский рынок бензина и дизеля, остается дальнейшая судьба закона о повышении налогов. Если президент его подпишет сети АЗС, должны будут платить налог на прибыль авансом. В этом случае цены на бензин и дизель на АЗС бюджетного сегмента могут вырасти на 50 коп./л", – резюмируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в сентябре их насчитывалось 98. Это почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых водителям продают поддельное топливо, – 23%.

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