Украинские АЗС отказались от старых цен на бензин: сколько стоит литр

Украинские АЗС существенно снизили цены на бензин А-95. Так, 23 октября они выставили их на среднем уровне 55,84 грн/л, что на 17 коп. дешевле, чем было днем ранее. При этом в экспертной среде отмечают: большие сети могут снижать цены хоть каждый день – по причине высокой маржи.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 52,99-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Маркет – 52,99 грн/л;

Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Паралель – 57,66 грн/л;

Shell – 57,42 грн/л.

Что происходит с ценами на бензин

В целом же с начала недели (началась 21 октября) бензин подешевел сразу на 80 коп. В пятницу, 18 октября он стоил средние 56,6 грн. При этом около этого уровня стоимость ресурса удерживалась последгние несколько месяцев.

В экспертной же среде это удешевление связывают с низким спросом. Более того, по словам аналитика Александра Сиренко, большие сети могут снижать цены хоть каждый день – по причине высокой маржи.

"Внезапное снижение стоимости топлива обусловлено тем, что продажа населению сейчас очень плоха. Высокая маржа позволяет большим игрокам делать такое хоть каждый день", – сказал он.

В свою очередь, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что экономических предпосылок для столь резкого снижения цены на стелах нет. А ужесточение маркетингового противостояния обусловлено существенным снижением реализации горючего.

В частности, отметил он, раньше операторам АЗС проводить такие акции мешал рост цены на нефть. Однако после того, как она подешевела, возможность для маркетинговой борьбы появилась.

"Мы ждем шагов со стороны мелких сетей АЗС. Которым нужно сохранить свое конкурентное преимущество, чтобы остаться на рынке", – выразил мнение он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в сентябре их насчитывалось 98. Более того, это составляет почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых, в частности, водителям продают поддельное топливо – 23%.

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