Украинские АЗС изменили цены на бензин: сколько стоит литр топлива
Украинские АЗС повысили цены на бензин А-95. ТАк, 7 ноября они продают его в среднем по 55,72 грн/л, что на 1 коп. выше, чем было днем ранее. Впрочем, последний раз стоимость ресурса выходила за рамки 55,75 грн/л 24 октября, а потому такие изменения можно назвать не более чем незначительными колебаниями.
В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 52,99-58,99 грн/л. Дешевле всего:
- Маркет – 52,99 грн/л;
- Фактор – 53 грн/л.
Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:
- WOG, ОККО – 57,99 грн/л;
- Shell – 57,82 грн/л;
- Паралель – 57,66 грн/л.
В то же время, в экспертной среде считают, что на украинских АЗС не просматриваются предпосылки к существенному колебанию цен на бензин. При чем как в ближайшую неделю, так и в ноябре в целом.
Однако, отмечается, конкуренция между сетями АЗС будет оставаться довольно ожесточенной в течение всего месяца. Что позволит водителям, которые внимательно следят за акциями, заправиться с выгодой для себя.
В целом же, резюмируется, пока предпосылок ожидать существенных колебаний цен на бензин нет. Однако если закон о повышении налогов будет подписан президентом, ситуация может изменится – ведь документ "требует у сетей АЗС платить налог на прибыль авансом".
На сотнях АЗС продают фальсификат
В то же время, украинцы рискуют получить на заправках некачественное топливо. В целом, больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в сентябре их насчитывалось 98. Более того, это составляет почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых, в частности, водителям продают поддельное топливо – 23%. Среди лидеров, по данным Нафтогазовой Ассоциации Украины, также:
- Одесская область – 42 нелегальные АЗС (10%);
- Ивано-Франковская – 41 (10%);
- Киевская – 31 (7%);
- Днепропетровская – 29 (7%);
- Николаевская – 28 (7%);
- Харьковская – 27 (6%).
"Нелегальные АЗС продолжают функционировать, подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу для граждан и окружающей инфраструктуры. ... Нелегальные игроки рынка продают контрафактное топливо, избегают уплаты налогов и игнорируют требования безопасности как для окружающих, так и для собственных работников", – отметили там.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же, правоохранители в Киевской области "накрыли" нелегальную АЗС, на которой продавали незаконно произведенное топливо – в частности, бензин и дизель. Действовала она в Крюковщине.
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