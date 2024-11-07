Украинские АЗС изменили цены на бензин: сколько стоит литр топлива

Украинские АЗС повысили цены на бензин А-95. ТАк, 7 ноября они продают его в среднем по 55,72 грн/л, что на 1 коп. выше, чем было днем ранее. Впрочем, последний раз стоимость ресурса выходила за рамки 55,75 грн/л 24 октября, а потому такие изменения можно назвать не более чем незначительными колебаниями.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 52,99-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Маркет – 52,99 грн/л;

Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л;

Паралель – 57,66 грн/л.

В то же время, в экспертной среде считают, что на украинских АЗС не просматриваются предпосылки к существенному колебанию цен на бензин. При чем как в ближайшую неделю, так и в ноябре в целом.

Однако, отмечается, конкуренция между сетями АЗС будет оставаться довольно ожесточенной в течение всего месяца. Что позволит водителям, которые внимательно следят за акциями, заправиться с выгодой для себя.

В целом же, резюмируется, пока предпосылок ожидать существенных колебаний цен на бензин нет. Однако если закон о повышении налогов будет подписан президентом, ситуация может изменится – ведь документ "требует у сетей АЗС платить налог на прибыль авансом".

На сотнях АЗС продают фальсификат

В то же время, украинцы рискуют получить на заправках некачественное топливо. В целом, больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в сентябре их насчитывалось 98. Более того, это составляет почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых, в частности, водителям продают поддельное топливо – 23%. Среди лидеров, по данным Нафтогазовой Ассоциации Украины, также:

Одесская область – 42 нелегальные АЗС (10%);

Ивано-Франковская – 41 (10%);

Киевская – 31 (7%);

Днепропетровская – 29 (7%);

Николаевская – 28 (7%);

Харьковская – 27 (6%).

"Нелегальные АЗС продолжают функционировать, подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу для граждан и окружающей инфраструктуры. ... Нелегальные игроки рынка продают контрафактное топливо, избегают уплаты налогов и игнорируют требования безопасности как для окружающих, так и для собственных работников", – отметили там.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же, правоохранители в Киевской области "накрыли" нелегальную АЗС, на которой продавали незаконно произведенное топливо – в частности, бензин и дизель. Действовала она в Крюковщине.

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