Цены резко переписали: сколько теперь стоит популярный продукт в Украине

В Украине резко снизились цены на морковь. Ныне производители отпускают ее по 5-11 грн/кг, что сразу на 21% дешевле, чем неделей ранее. Причиной же этого в экспертных кругах называют невысокий спрос и низкое качество предлагаемой продукции.

Видео дня

Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: еще одним фактором обвала цен является политика оптовых компаний.

"Они ведут закупки моркови по мере необходимости. Предпочитая не закладывать продукцию на длительное хранение", – говорится в сообщении.

В целом же, отмечается, на украинском рынке моркови "установились негативные ценовые тенденции". В связи с чем, стремясь активизировать продажи, фермеры вынуждены пересматривать свои цены в сторону снижения.

Сколько стоит морковь в украинских супермаркетах

Подешевела морковь и в супермаркетах. По данным "Минфина", ныне ее продают в среденем по 10,87 грн/кг, что почти на 1,5 грн ниже вредней цены октября.

В целом же, крупные сети продают овощ по 8,4-15 грн/кг. В частности:

Metro – 8,4 грн/кг.

Auchan – 9,2 грн/кг.

Megamarket – 15 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по прогнозам, до конца года в Украине подорожает мясо. Ожидается, что цены вырастут на 5-7%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!