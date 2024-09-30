Цена популярного в Украине продукта стремительно взлетела: сколько придется заплатить

В Украине продолжают расти цены на огурцы. Поскольку сезон открытой почвы завершился, теперь любимый овощ украинцев в опте стоит около 60 гривен за килограмм, что вдвое больше, чем в прошлом году.

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Об этом сообщили аналитики EastFruit. Пока украинские тепличные комбинаты отпускают огурцы по 45-60 грн за 1 килограмм. Это в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Фермеры объясняют повышающий ценовой тренд, продиктованный несколькими факторами. В частности, цены растут по следующим причинам:

ограниченное предложение огурца на рынке , поскольку продукция открытого грунта в продажу уже практически не поступает;

, поскольку продукция открытого грунта в продажу уже практически не поступает; к уборке урожая огурцов второго оборота пока приступили не все тепличные комбинаты, причем выборки у них довольно небольшие из-за прохладной и пасмурной погоды.

Как результат, сегодня тепличные огурцы на рынке Украины стоят уже в среднем в 2 раза дороже, чем в аналогичный прошлогодний период. Более того, многие игроки рынка не исключают возможности дальнейшего подорожания этой продукции из-за активного спроса", – объясняют в EastFruit.

Сколько стоят огурцы в супермаркетах

Между тем, розничные цены в торговых сетях держатся в верхней границе заявленной производителями стоимости. Согласно данным " Минфина ", средняя стоимость огурцов, в зависимости от сорта, такова:

долгоплодные – 88,07 грн/кг;

гладкие – 79,99 грн/кг;

колючие – 79,90 грн/кг.

В целом, тенденция на рост стоимости огурцов наблюдается с июля 2024 года. В крупнейших сетях супермаркетов цены на огурцы следующие:

NOVUS – 79,99 грн/кг;

"Сильпо" – 80,50 грн/кг;

"Экомаркет" – 79,90 грн/кг;

АТБ – 69,89 грн/кг;

"Фора" – 69,90 грн/кг;

Varus – 79,90 грн/кг.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине также дорожает картофель. Сейчас фермеры предлагают овощи на продажу по 15-20 грн/кг, что в среднем на 18% дороже, чем неделей ранее. При этом текущие оптовые цены являются самыми высокими, по меньшей мере, за последние 7 лет.

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