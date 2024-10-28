Цена нефти неожиданно резко упала: что случилось на рынке

Нефть подешевела более чем на 4% на фоне охлаждения ситуации на Ближнем Востоке. Аналитики назвали ограниченными удары, которые Израиль нанес по военным объектам в Иране, что исключило срыв поставок сырья.

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Об этом сообщает CNBC. Фьючерсы на эталонную марку нефти Brent упали на 4,34% до $72,75 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 4,54% до $68,52 за баррель.

В субботу Израиль атаковал военные объекты Ирана в трех провинциях в ответ на запуск баллистических ракет 1 октября. Несмотря на предварительные угрозы Иерусалима, под удар не попали объекты нефтяной, ядерной и гражданской инфраструктуры, однако погибли четверо военнослужащих.

Стороны оценивают атаку по-разному: иранское информагентства заявила об "ограниченном ущербе" и отсутствии сбоев в работе местной нефтепромышленности. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку "точной и мощной", а все поставленные перед военными цели – достигнутыми.

Несмотря на угрозы властей Ирана ответить на удар, напряженность на рынках то несколько снизилась. Это объясняется тем, что согласно данным Управления энергетической информации США, на Иран приходится до 4% мировых поставок нефти.

"Цены на нефть останутся под давлением до конца этого года, и в обозримом будущем вряд ли удастся увидеть, как цены на нефть марки Brent достигнут $80", – говорит президент Lipow Oil Associates Энди Липов.

На этом фоне аналитики банка снизив прогноз по нефти Brent на $4 – до $70 за баррель в течение следующих трех месяцев. Кроме того, на нефтяных рынках наблюдается переизбыток предложения.

Ранее OBOZ.UA сообщал о готовности Саудовской Аравии резко увеличить добычу нефти и обвалить стоимость "черного золота" до 50 долларов за баррель. Таким образом, один из крупнейших производителей этого ресурса может наказать страны из картеля ОПЕК+, которые не соблюдают свои квоты добычи. Эксперты утверждают, что к числу таких стран относится и Россия.

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