Требовали от 1300 до 12 тыс. долларов: в трех областях Украины разоблачены масштабные коррупционные схемы МСЭК

В Одессе, Киевщине и Львове разоблачили масштабные схемы уклонения от мобилизации из-за оформления фиктивных инвалидностей с участием должностных лиц МСЭК , врачей и посредников. Правоохранители задержали более 10 человек, изъяли фальшивые документы, от 1300 до 12000 тыс. долларов и технику с поличным.

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О ситуации в Одессе сообщила Государственная пограничная служба Украины. С началом полномасштабного вторжения России в Украину тема уклонения от мобилизации приобрела особую актуальность. К сожалению, это явление стало источником незаконного обогащения для некоторых должностных лиц и врачей, организовавших оформление фиктивных инвалидностей.

Одесская схема: "справки за $4500"

В Одессе двое местных жителей создали схему, позволяющую мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и уехать за границу. Они привлекли к сотрудничеству должностных лиц МСЭК, врачей местных медицинских учреждений и гражданских посредников. За услуги фиктивного оформления инвалидности требовали $4500 с каждого клиента.

Преступники готовили поддельные документы, подтверждающие наличие тяжелых заболеваний. Эти документы становились основанием для назначения инвалидности, что автоматически снимало лицо с военного учета.

Правоохранители провели более 50 обысков, изъяв медицинские карточки, черновые записи, печати, технику и средства на сумму 3,5 млн. гривен. В настоящее время задержаны семь человек, которым выдвинуто подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Киевщина: "фальшивая инвалидность за $12 000"

В Киевской области правоохранители задержали заведующую центром неврологии и нейрохирургии и врача-травматолога. Медики фальсифицировали истории болезней призывников, за что потребовали $12 000. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Их схема заключалась в создании фиктивного лечения пациента, после чего документы передавали в МСЭК. Там "клиентам" назначали группу инвалидности. Правоохранители разоблачили злоумышленников при получении части взятки в размере €3 000.

Львов: "$1 300 за подделку"

Во Львове при содействии прокуратуры были разоблачены председатель и три члена межрайонной МСЭК. Они занимались подделкой медицинской документации, позволяющей мужчинам призывного возраста получить статус инвалида и уехать за границу. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, стоимость их услуг начиналась с $1 300. Таким образом незаконно уехало по меньшей мере пять человек. Подозреваемые подделывали медицинскую документацию, на основании которой мужчины призывного возраста безосновательно получали статус инвалида. После чего, на основании фиктивной инвалидности, мужчины беспрепятственно пересекали госграницу.

Разоблачение таких схем наглядно демонстрирует масштабность проблемы с уклонением от мобилизации из-за фальшивых медицинских документов. Во всех трех случаях преступники привлекали как медицинских должностных лиц, так и членов МСЭК, а цены за их услуги колебались от $1 300 до $12 000. Следственные действия проводили пограничники, сотрудники СБУ, Нацполиции и спецподразделение ДОЗОР, что позволило задокументировать схемы и привлечь виновных к ответственности .

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Татьяна Крупа будет оставаться главой Хмельницкой МСЭК до ноября 2025 года, несмотря на продолжающееся расследование возможного незаконного обогащения. Стоимость ее активов превышает 137 млн. грн., что значительно превышает официальные доходы, и законность их происхождения пока не подтверждена.

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