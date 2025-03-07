Трамп нанес удар по биткоину: курс главной криптовалюты резко изменился

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического биткоин-резерва, предусматривающего хранение криптовалют, конфискованных Минфином в рамках уголовных и гражданских дел. Это привело к напряжению в индустрии цифровых валют, вследствие чего курс биткоина и других крупных активов упал.

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Как сообщает Bloomberg, 7 марта, несмотря на поддержку такого шага со стороны руководителей криптокомпаний, биткоин потерял примерно 5,7%. Позже курс актива немного восстановила и по состоянию на 15:00 курс биткоин торгуется на уровне $88,7 тыс. за 1 BTC.

Четыре других цифровых токена, которые войдут в биткоин-резерв – Ethereum, XRP, Cardano и Solana – также подверглись падению. Таким образом, создание стратегического резерва биткойнов и было предвыборным обещанием, Трампа это фактически не оправдало ожиданий отрасли.

Согласно подписанному указу, продажа криптовалюты из нового фонда запрещена – его будут использовать как средство долгосрочного хранения национальных активов. Другие федеральные ведомства изучат возможность передачи принадлежащих им биткоинов в общий резерв – их обязут предоставить полный отчет о своих криптовалютных активах для дальнейшей консолидации данных, а также прозрачного и эффективного их использования в дальнейшем.

По данным Bitcoin Treasuries, на счету правительства США хранится 198 109 BTC совокупной стоимостью $17,48 млрд. Остальные активы в американской "криптоказне" хранят примерно на $400 млн.

"Значение этого исполнительного приказа в основном символическое, поскольку это стало первым официальным признанием биткоина статуса резервного актива правительства Соединенных Штатов", – сказал управляющий директор цифровых активов S&P Global Ratings Эндрю О'Нил.

В то же время, даже несмотря на нынешнее падение, курс биткоина все еще выше, чем неделю назад, когда на фоне назревающей тарифной войны между США и ее торговыми партнерами крупнейшая криптовалюта потеряла более 8,5% своей стоимости и в моменте спускалась ниже $78,4 тыс. за 1 BTC. На этом фоне инвесторы в криптовалюту вывели более $2,5 млрд из биткоин-фондов.

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