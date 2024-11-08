Таких автомобилей в Украине стали покупать меньше: сколько ввезли в октябре
Украинцы стали меньше покупать электрокаров. В октябре 2024 года украинский автопарк пополнили 4 277 таких автомобилей, что на 5% меньше, чем в это же время год назад. В целом же самой популярной новой моделью электрокаров в Украине стала HONDA M-NV – таких авто было ввезено 188 штук. Сред б/у машин больше всего в страну ввезли NISSAN Leaf – 447 единиц.
Об этом сообщает УкрАвтопром. Отмечается: в целом доля новых машин в регистрациях составила 23% против 19% в прошлом году. Т.е. новых электрокаров украинцы стали покупать больше, чем подержанных.
"Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто – 4 124 шт. (новых – 969 шт., б/у – 3 155 шт.). Среди 153 коммерческих электромобилей новыми были только 17 авто", – говорится в сообщении.
В то же время, подчеркивается, украинцы отдают предпочтение подержанным электрокарам. Так:
- всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 44,2 тыс. автомобилей;
- из них 20% – новые, 80 – б/у.
В целом, отмечается, в топ-5 самых популярных новых электрокаров, кроме HONDA M-NV, вошла также модель VOLKSWAGEN ID.4 – таких машин было куплено 100 единиц. А кроме того:
- ZEEKR 001 – 94 авто;
- BYD Song Plus – 74 авто;
- AUDI Q4 e-tron – 41 авто.
В топ самых популярных подержанных авто, помимо NISSAN Leaf, также вошли:
- TESLA Model Y – 299 авто;
- TESLA Model 3 – 281 авто;
- HYUNDAI Kona Electric – 195 авто;
- VOLKSWAGEN e-Golf – 182 авто.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время за январь-сентябрь 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковых авто из США. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на "американцев" с пробегом сильно увеличился – рост составил 79%. Самой популярной моделью стала TESLA Model 3 – 3 613 единиц.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!