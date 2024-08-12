Так дешево, что снизило инфляцию: цена на популярную летнюю ягоду упала на 60%

В Украине стремительно падают цены на арбузы. Скорость, с которой любимая летняя ягода теряет стоимость, даже сказалась на показателе годовой инфляции, снизив его на 0,12%.

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Как сообщают аналитики EastFruit, по сравнению с августом 2023 года цены арбузов упали на 60%. Это разъясняется тем, что предложение на него очевидно превосходит спрос. Несмотря на это, он остается лидером продаж торговой группы.

По данным Госстата, вес арбузов в корзине расчета индекса чуть более 0,2%. Таким образом, их стремительное удешевление снизило общий индекс потребительской инфляции в Украине на 0,12%.

Цены на арбузы в Украине.

В настоящее время оптовые цены на арбузы на внутреннем рынке уже опустились до 3-8 грн/кг. И отраслевые эксперты не прогнозируют заметного улучшения ситуации на рынке.

Кроме значительного предложения, низкие цены на арбузы объясняются большими размерами этих бахчевых. Обычно на "крупнокалиберные" арбузы спрос невысокий, поэтому оптовые компании и розничные сети сокращают их закупки до минимума. Между тем, в крупнейших торговых сетях стоимость арбуза такова:

"Варус" – 12,9 грн/кг;

"Сельпо" – 13,4 грн/кг;

"Фора" – 12,9 грн/кг;

"Эко-маркет" – 10,9 грн/кг;

"Мегамаркет" - 12,9 грн/кг;

Инфляция в Украине

По данным Национального банка Украины (НБУ), в июле 2024 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 5,4% с 4,8% в июне. Эти темпы оказались несколько ниже прогнозируемых в июльском Инфляционном отчете, объяснили более сдержанным влиянием жаркой погоды на цены сырых продуктов питания.

Однако фундаментальное инфляционное давление ожидаемо усилилось, в первую очередь – из-за быстрого удорожания обработанных продуктов питания под влиянием более высоких затрат на энергию, хранение продукции и оплату труда. Показатель базовой инфляции опережал прогноз НБУ – в июле он вырос до 5,7% (в июне был 5,0%).

Инфляционные ожидания аналитиков НБУ остаются достаточно стойкими. Они прогнозируют, что в августе инфляция будет расти, но оставаться умеренной.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине дорожает картофель. Так, на сегодняшний день основные продажи овоща ведутся производителями в пределах 13-18 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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