Спрос на освещение в 'Алло' вырос в 10 раз

Маркетплейс Алло проанализировал спрос в категории "Освещение". За 9 месяцев текущего года продажи в штуках в ней выросли в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Среди самых популярных товаров категории по результатам января-сентября 2024 года оказались лампы с аккумуляторами, в частности настольные лампы, LED-лампочки, а также автономные прожекторы с солнечными панелями. Поскольку именно они освещали жилье украинцев во время длительных отключений электроэнергии весной и летом, то и повышенный спрос на них наблюдался с апреля по август.

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EUROLAMP – новинка, которая заряжена на свет

Сейчас в Алло расширен ассортимент аккумуляторных ламп, последняя новинка – лампа EUROLAMP (10 Вт, 1200 мА•год, 4500 K, Е27) стоимостью всего 188 гривень вместо 249 гривень. При наличии электроснабжения она работает как обычная лампочка и при этом заряжает встроенный аккумулятор, а при отсутствии – продолжает светить как резервное освещение. Работает автономно до 8 часов, ведь аккумулятор имеет емкость 1200 мА-ч. Лампа имеет класс энергопотребления А+, ее можно использовать в разных помещениях – она ярко осветит комнату в квартире, гараж или подвал, ведь благодаря цоколю E27 совместима с большинством стандартных светильников. Также ее можно использовать как фонарик. На товар распространяется гарантия производителя 12 месяцев.

Топ товаров, приобретавшихся клиентами Алло в 2024 году

Светодиодная настольная лампа с аккумулятором TITANUM TLTF-011W (6 Вт, 1200 мА•ч, 2700-6000 K). Эта компактная лампа изготовлена из экологически безопасного высококачественного пластика. Есть возможность регулировки режимов яркости и цветности, а подвижная конструкция дает возможность направить свет в нужном направлении. Аккумуляторная LED-лампа NOAS YL95-0711 (7 Вт, 1000 мА•ч, 6500 K, Е27) (58301) для светильников открытого типа, работающая как обыкновенная лампочка, когда есть питание, и продолжающая светить от встроенного аккумулятора во время отключения электроэнергии. Лампа будет работать в автономном режиме несколько часов. Кстати, клиенты Алло обращали внимание и на выгодный комплект из трех более мощных аккумуляторных ламп LEDVANCE A60 (8 Вт, 1800 мА•ч, 2700 К, E27) (4099854102417). Акумуляторный прожектор VIDEX с датчиком движения (10 Вт, 5000 К, 3,2 В) (VL-FSO-205-S) – полностью автономный, имеет солнечные панели для внешнего освещения большой площади, в частности приусадебной территории. Он заряжается в течение светового дня и работает автономно до 16 часов. Имея встроенный датчик движения, прожектор не тратит заряд зря – будет светить только при необходимости.

LED-лампы с аккумулятором, продолжающие освещать помещение даже при отсутствии электроэнергии, стали одним из самых популярных товаров маркетплейса благодаря своей универсальности в использовании. Треть всех покупок пришлась на Киев, свыше 10% – на Днепр, другие города-лидеры – Львов, Кривой Рог, Запорожье и Одесса. 85% клиентов покупку аккумуляторных ламп удобно оформили онлайн, а 15% приобрели их в магазинах сети. Среди покупателей – 65% мужчин и 35% женщин преимущественно в возрасте 30-50 лет. С начала года во время покупок LED-светильников клиенты списали почти 200 000 Алло Грошей, сделав свои покупки более выгодными благодаря программе лояльности Алло Гроші.

До 30 ноября в Алло действительны скидки до 42% на аккумуляторное освещение.Лампы можно посмотреть дистанционно благодаря сервису видеоконсультаций с 10:00 до 20:00, соответствующая кнопка находится на карточке товара. Эксперт Алло вживую продемонстрирует модели и расскажет о характеристиках и преимуществах.

Алло всегда предлагает украинцам товары от официальных поставщиков по доступным ценам. Все товары завезены официально и имеют гарантию производителя. Действует программа кредитования и оплаты частями, а при оформлении заказа на allo.ua и в мобильном приложении доступна еще и бесплатная доставка товаров в магазины Алло и Алло МАХ, а также в точки выдачи Алло Express.

Алло – маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

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