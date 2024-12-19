Создание спецфонда для зеленых инвесторов позволит строить новые электростанции быстрее, – Конеченков

Инвесторы призывают государство способствовать созданию в Украине фонда страхования минимальной цены продажи зеленой энергетики, чтобы снизить финансовые риски при строительстве новых энергетических мощностей.

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Об этом рассказал председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, отмечая, что это один из важных факторов развития зеленой генерации.

"Нужно создать фонд страхования минимальной цены. Это коммерческий фонд, который могли бы финансировать международные институции", – сказал Конеченков.

По его словам, создание такого фонда необходимо для того, чтобы гарантировать банкам, что после предоставления кредита компании на строительство станции этот кредит будет уплачен.

Конеченков сообщил, что фонд будет компенсировать часть средств производителям зеленой энергетики при продаже электроэнергии ниже определенной цены, а при продаже дороже компании будут возвращать разницу в этот фонд и таким образом будут наполнять его.

"Это позволит иметь гарантии для банка, что кредитор выплатит кредит", – подчеркнул глава правления УВЭА.

Как сообщалось, ЕБРР поддержал идею создания Фонда, который ускорит строительство зеленой энергетики в Украине. Инвесторы ожидают, что фонд заработает весной 2025 года. Предполагается, что Фонд будет создаваться при участии международных доноров для того, чтобы инвесторы в новые предприятия зеленой энергетики могли получать гарантированный уровень дохода на долгосрочный период и это страховало их от колебаний цены электроэнергии на рынке.