Собственники существенно переписали цены на жилье: как изменилась стоимость квартир в Киеве

В Киеве подешевело жилье на вторичном рынке недвижимости – однако незначительно. Так, за последний месяц цены снизились на 690 грн/кв.м, или 1,18% – со средних 58 486 до 57 796 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за полгода же цены снизились на 561 грн, или 0,96%.

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадрата" колеблется в среднем от 41 417 до 99 771 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 58 354 грн, и за стоимость 1 кв. м в дорогом районе можно купить более двух в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 41 417 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Святошинский – 53 984 грн;

Оболонский – 54 614 грн;

Дарницкий – 54 624 грн;

Подольский – 56 028 грн;

Днепровский – 58 419 грн;

Голосеевский – 63 465 грн;

Соломенский – 65 714 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 99 771 грн.

А кроме того – в Шевченковском. Здесь средняя цена "квадрата" составляет 74 764 грн.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего же, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 54 000 грн – 8% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее.

Также часто можно встретить цены 48 000 и 51 000 грн. Таких объявлений по 7,8%.

В самом дешевом сегменте можно найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 15 000 и 18 000 грн. Таких объявлений по 0,2%.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В то же время, собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость жилья во многих крупных городах Украины. При чем как в сторону удорожания, так и удешевления.

Так, за последние 6 месяцев больше всего стоимость такого жилья выросла в Ривном – на 14%, до средних 44 000 долларов. Самое большое удешевление было зафиксировано в Сумах – 16%, до средних 20 000 долларов.

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 15 000 до 65 000 долларов. Дешевле всего, по данным аналитиков, жилье стоит в Херсоне – в среднем 15 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – 17 000 долларов;

Харьков, Сумы – 20 000 долларов;

Николаев – 21 000 долларов.

Самые высокие же цены зафиксированы во Львове – в среднем, 65 000 долларов. А кроме того:

Киеве – 60 000 долларов;

Ужгороде – 55 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное снижение спроса на первичном рынке недвижимости. По прогнозам, оно составит 50%. Причина – возможное возобновление массовых отключений света.

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