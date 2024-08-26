Собственники квартир не стали удерживать цены: в Киеве резко переписали стоимость аренды жилья

В Киеве ощутимо подорожала аренда квартир. Так, за последний месяц снимать жилье стало дороже на 4 245 грн – цены увеличились со средних 20 140 до 24 385 грн (учитывается стоимость всего жилья, выставленного на рынок, без учета, в частности, количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным:

за последние 6 месяцев съем жилья в столице подорожал на 7 907 грн – или 47,99%;

за год – на 9 208 грн, или сразу 60,67%.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 200 грн – 13,2% объявлений. Также часто встречаются цены:

11 200 грн – 10,3%;

18 400 грн – 7,4%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 25 200 грн. Таких объявлений – 8%. Также "популярны" цены:

15 600, 18 000 грн – 6,8%;

9 600, 20 400 грн – 5,7%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 15 400, 40 600 грн – таких объявлений насчитывается 11,1%. А также по:

12 600 грн – 9,5%;

25 200 грн – 7,9%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир стоит от средних 12 500 до 36 040 грн. Т.е., разница между самым дорогим и дешевым составляет 23 540 грн – целую квартиру в одном из самых дорогих районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 500 грн. А также:

Святошинском – 14 000 грн;

Днепровском – 16 250 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Дарницком – 18 500 грн;

Соломенском – 20 500 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Печерском районе – в среднем, 36 040 грн. А кроме того:

Шевченковском – 26 834 грн;

Подольском – 25 500 грн;

Голосеевском районах – 25 500 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость аренды такого жилья по всей Украине. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с июня по июль 2024 года больше всего цена найма выросла в Черновицкой области – сразу на 16%, до средних 8 275 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Сумской области – на 37%, до средних 3 500 грн.

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