Ситуация в трех отраслях – критическая: в Украине зафиксирована серьёзная несправедливость в оплате труда

В Украине гендерный разрыв в оплате труда оценивается примерно в 18,6 %, однако в трех сферах ситуация значительно острее, мужчины зарабатывают больше на 47,1% в искусстве, спорте и развлечениях, на 38,7% в финансовой и страховой деятельности и на 37,8% в сфере информации и телекоммуникаций. На разницу в средних доходах влияют не только зарплаты на конкретных должностях, но и структура занятости, доступ к руководящим должностям, перерывы в карьере и больший объем неоплачиваемого домашнего труда.

Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности в Винницкой области. В настоящее время в среднем заработки женщин остаются почти на пятую часть ниже. В то же время ситуация существенно различается в зависимости от профессии и отрасли, внекоторых сферах разрыв значительно превышает средний показатель.

Який розрив в оплаті праці м... Источник: Управління інспекційної діяльності Развернуть

Причины такого положения не сводятся лишь к разной оплате труда людей на одинаковых должностях. На общую статистику влияют структура занятости, представленность женщин и мужчин на высокооплачиваемых и руководящих должностях, перерывы в карьере из-за ухода за детьми и другие факторы.

В трех отраслях разница особенно велика

По данным Гоструда, наибольший разрыв зафиксирован в сфере искусства, спорта и развлечений. Здесь мужчины в среднем зарабатывают на 47,1 % больше, чем женщины. На втором месте — финансовая и страховая деятельность, где разница достигает 38,7 % в пользу мужчин.

Еще один значительный разрыв наблюдается в сфере информации и телекоммуникаций — 37,8%. Таким образом, в этих трех сферах разница значительно превышает общеукраинский показатель.

Особенно показательно то, что в перечень входят не только традиционно высокооплачиваемые сферы — финансы и информационные технологии, — но и искусство, спорт и индустрия развлечений.

В то же время сами отраслевые средние показатели не означают автоматически, что женщине и мужчине на одной и той же должности работодатель платит именно на 37–47 % по-разному. На цифры влияют также должности, количество отработанного времени, карьерный уровень и структура занятости внутри конкретной отрасли.

В среднем женщины получают около 74% от зарплаты мужчин

В материалах Гоструда также отмечается, что средний заработок женщин составляет примерно 74% от заработной платы мужчин. Отдельно приводится показатель гендерного разрыва в оплате труда на уровне 18,6%; эти показатели могут отличаться в зависимости от методики и периода расчета, однако оба демонстрируют сохранение существенного неравенства в доходах.

В долгосрочной перспективе эта разница сказывается не только на текущем бюджете человека. Более низкие доходы в течение трудовой жизни могут влиять на накопления, финансовую независимость и будущие социальные выплаты. По другим оценкам, из-за существующего разрыва женщине в течение жизни пришлось бы работать в среднем примерно на 6,5 года дольше, чтобы заработать столько же, сколько мужчина.

Почему возникает разница в зарплатах

Одной из основных причин Государственная служба труда называет структуру занятости, или профессиональную сегрегацию. Женщины значительно больше представлены в секторах, где уровень зарплат традиционно ниже. Среди них — образование, здравоохранение, социальная и уходовая сферы, сфера услуг.

Зато в ряде технических, производственных и других высокооплачиваемых направлений исторически преобладают мужчины. Еще одним фактором является неоплачиваемый домашний труд.

Женщины чаще тратят больше времени на уход за детьми и выполнение домашних обязанностей. Отмечается, что это может ограничивать возможность работать сверхурочно, соглашаться на командировки, выбирать работу с ненормированным графиком или уделять больше времени карьерному росту.

Отдельным фактором называют и ожидания в отношении заработной платы. По информации Гоструда, женщины могут чаще соглашаться на более низкую предлагаемую зарплату, в частности из-за опасений получить отказ от работодателя.

Уход за детьми также влияет на карьеру

Проблема становится особенно заметной после рождения ребенка. Длительный перерыв в работе может повлиять на профессиональные навыки, опыт и возможности карьерного роста. Возвращение на прежнюю должность или поиск нового места работы после длительного перерыва также могут оказаться более сложными.

Во время полномасштабной войны к этому добавились новые проблемы. Особенно сложной ситуация может быть в прифронтовых регионах, где школы и детские сады не всегда могут полноценно работать в очном формате. Из-за этого одному из родителей приходится проводить больше времени с ребенком, и эта роль нередко ложится именно на женщину.

Частные детские сады или другие варианты ухода при этом доступны не каждой семье из-за их стоимости. В результате часть женщин вынуждена выбирать работу с более гибким графиком, неполную занятость или вакансии с более низкой зарплатой, которые проще совместить с семейными обязанностями.

Война в то же время меняет украинский рынок труда

Полномасштабная война вызвала и противоположную тенденцию. Из-за мобилизации, миграции и общего дефицита работников работодатели начали активнее привлекать женщин к профессиям, которые раньше традиционно считались мужскими. Украинки всё чаще работают водителями грузовиков, машинистками, горнячками, слесарками, операторами элеваторов и осваивают другие технические специальности.

По данным за 2024 год, женщины составляли 52% кандидатов на вакансии, а мужчины — 48%. В то же время изменение структуры кандидатов ещё не означает автоматического исчезновения разрыва в заработной плате.

Одной из проблем остается недостаточная представленность женщин на высших руководящих должностях. Согласно приведенным данным, их доля в топ-менеджменте составляла лишь 17,7%.

При этом женщины активно развивают собственный бизнес. Среди новых предпринимателей в 2024 году их доля составляла 61%. Среди популярных направлений — медицина, образование, HR, социальная помощь и производство одежды.

Что планирует делать государство

В Украине действует Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда, которая предусматривает постепенное сокращение разницы в доходах. Одна из целей — уменьшить гендерный разрыв в оплате труда до 13,7% к 2030 году.

Среди направлений работы Гоструда называет аудит оплаты труда на предприятиях, выявление и устранение диспропорций, популяризацию недискриминационного найма и создание равных возможностей для профессионального и карьерного развития.

Речь идет не только о размере зарплаты на конкретной должности, но и о доступе женщин к профессиям и руководящим позициям с более высокими доходами. Особое значение имеет создание условий, при которых работники с детьми будут иметь возможность совмещать семейные обязанности с карьерой без необходимости отказываться от профессионального развития.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за четыре года полномасштабной войны наиболее высокооплачиваемые вакансии в Украине существенно изменились: в августе 2026 года руководителям отделов продаж предлагали медианную зарплату в 110 тыс. грн, штукатурам — 80 тыс. грн, а фасадчикам и плиточникам — по 70 тыс. грн. Больше всего работодатели ищут продавцов, водителей, разнорабочих, грузчиков и поваров.

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