Ситуация с арендой квартир в Украине сильно изменилась: какое жилье больше не хотят снимать

В Украине изменилась ситуация на рынке аренды недвижимости: сезонный фактор возвращается, а жилье в "хрущовках" и "панельках", а такжек квартиры выше 7 этажа уже не пользуется спросом. Кроме того, сформировались новые "хабы", в которых всегда наблюдается ажиотаж, – кроме традиционных Киева и Львова, теперь это также Днепр, Полтава и Кропивницкий.

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О таких тенденциях рассказала коммуникационный стратег в сегменте жилой и коммерческой недвижимости Виктория Берещак. За последние годы изменились вкусы и предпочтения арендаторов, отметила она в комментарии УНН.

В частности, они все реже выбирают старые "хрущевки" и панельные дома, предпочитая более современные проекты. "Арендаторы не смотрят на супер старые застройки. Они смотрят на спецпроекты 80-90-х годов или уже на кирпичные дома в нулевых. Конечно, в пределах своих бюджетов люди могут и в "панельках" и "хрущевках" выбирать квартиры", – рассказала Берещак.

Кроме того, самыми популярными стали квартиры, размещенные на 1-7 этажах многоквартирных домов. По ее словам, это связано не только с отключениями света, но и с факторами безопасности. Вероятно, роль играет то, что попадания осколков от сбитых вражеских ракет и дронов часто приходятся именно на верхние этажи. Также с нижних этажей можно быстрее добраться до укрытия.

В общем, рынок аренды сейчас нельзя назвать оживленным, отметила Берещак. "Где-то до середины октября рынок аренды был очень активен и рост цен на ликвидные лоты достигал до 15% в привязке к доллару. Но как правило, когда начинается отопительный сезон то рынок замирает. Сейчас нет сильных колебаний по цене на рынке аренды", – рассказала эксперт.

Прочем, по ее словам, активность арендаторов остается заметной в регионах-хабах. Сейчас это, в первую очередь, громады, которые принимать внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). "Это прежде всего Днепр, Полтава и Кропивницкий. Именно эти регионы имеют активный рынок аренды, а все остальные пока замерли до весны", – объяснила Берещак.

Она добавила, что сезонный фактор на рынке аренды жилья традиционно наблюдался в годы до пандемии коронавируса, а затем начал исчезать. "Студенты остались дома и не снимали квартиры и люди не возвращались на работу в большие города, и это ударило по сезонному фактору. Рынок был неясен, но уже в 2023 и 2024 годах мы наблюдаем возвращение сезонности", – констатировала специалистка.

Как сообщал OBOZ.UA, в скором времени будет проведена всеукраинская инвентаризация недвижимости, которая находится в государственной и коммунальной собственности. Ожидается, что жилье, в котором никто не проживает, могут использовать для расселения украинцев со статусом ВПЛ.

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