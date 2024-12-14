Санкции против металлопродукции России должны быть усилены, чтобы ослабить ее военную машину, – Kyiv Post

Несмотря на то, что российская экономика потерпела удар в последние три года из-за увеличения военных расходов, торговые потери из-за санкций не смогли успешно ограничить ее экономику. Неэффективность санкций позволила президенту Владимиру Путину продолжать использовать государственные доходы, чтобы оставаться у власти и вести войну в Украине. Поэтому санкции важно усилить – особенно в отраслях, до сих пор приносящих Кремлю миллиарды, в частности – в металлургии.

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Об этом пишет Kyiv Post.

Издание подчеркивает, что лидером в этом вопросе может стать Германия – ведь страна является мощным производителем стали и тоже страдает незаконными действиями, предпринимаемыми РФ, чтобы сохранить свои позиции на европейском рынке.

Поскольку Германия является главным центром как для производства, так и для потребления стали, важно, чтобы Германия усилила соблюдение санкций, и предотвратила, чтобы ее отрасли стали каналами для российских финансовых потоков. Усиливая санкции на российский экспорт стали и штрафуя страны, способствующие их торговле, Европа может снизить свою зависимость от российского сырья, отказать России в критических доходах и ограничить ее способность финансировать войну в Украине", - подчеркивает Kyiv Post.

"Опортунистический интерес нескольких сталелитейных предприятий в ЕС подрывает общую цель санкций ЕС против России, в которой сталь играет стратегическую роль не только в экономике, но и непосредственно в российской военной машине, участвующей в незаконной войне против Украины, – заявил в комментарии изданию генеральный директор Европейской сталелитейной ассоциации (EUROFER) Аксель Эггерт. – Государства-члены ЕС не должны покрывать эту систему и соглашаться на "исключения" – так, как уже согласились на 2-летнюю отсрочку по запрету импорта российских стальных полуфабрикатов в ЕС".

Несмотря на то, что Германия и другие страны ЕС сделали важные шаги по санкциям против России, все еще существуют критические пробелы в правоприменении, позволяющие российским продуктам наводнять европейские рынки. Устранив эти лазейки, например продолжение импорта российских слябов, и введя более строгие санкции в отношении ключевых лиц и посредников из третьих стран, ЕС может занять более жесткую позицию против финансирования войны Россией и обуздать негативное влияние на европейскую промышленность, резюмировали в издании.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС продукцию горно-металлургического комплекса (ГМК) на сумму €3 млрд, а за 9 месяцев 2024 года - еще на €2,1 млрд. .Поэтому санкционные исключения на некоторые группы российских товаров, особенно на металлургическую продукцию, должны быть упразднены.