Санкции и связь с РФ их не остановили: скандальная компания продолжает вывозить песок под Киевом

Компания "Юнигран", которую СМИ связывают с россиянином Игорем Наумцем, продолжает осуществлять перевозку песка под Киевом в районе села Пуховка. Причем покупает песок у второй компании, которую Наумец переписал на родственника - "Стройиндустрия-сервис ЛТД".

Работу грузовиков зафиксировал 6 июня под Киевом журналист Роман Литвин, передает Стокпор. В карьере под Броварами и дальше курсируют грузовики ООО ''Стройиндустрия-сервис ЛТД'' При этом ни оператор экскаватора, ни водитель грузовика не обращали внимания на свидетеля своих действий. Между тем они находились на территории предприятия ООО "Стройиндустрия-сервис ЛТД", связанного с подсанкционным владельцем ООО "Юнигран" Наумцем.

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На место происшествия вызвали полицию, журналист дал объяснение и написал заявление. Правоохранители технику описали, но ничего не изъяли и не опечатали. Броварская полиция отказалась реагировать. Итак, заключает журналист, Броварская полиция отказалась реагировать. Так что песчаные браконьеры продолжат свою работу.

На месте событий зафиксировали два грузовика, утверждает Роман Литвин. Удалось увидеть документы, на основании которых стало ясно, что подсанкционная компания ООО "Юнигран" продолжает работать. Водитель первого грузовика показал документы, согласно которым продает песок ООО "Стройиндустрия-сервис ЛТД", перевозчик - ООО "Юнигран", грузополучатель - ООО "Стройтемп".

Водитель второго грузовика водитель также показал торгово-транспортную накладную. В накладной указано, что он возит песок на завод "Стоунлайт" (Бровары, Киевщина). Водитель показывает ТТН. Отметим, завод "Стоунлайт" - это компания ООО "Ориентир-будэлемент", которая занимается изготовлением изделий из бетона. Компания имеет бенефициаров – двух братьев Андрея и Александра Шпигов. Среди соучредителей – компания по управлению активами ООО "КУА Брайтфьюче эссет менеджмент", которой также владеют братья.

Между тем "Стройиндустрия-сервис ЛТД" неоднократно ловили на вывозе песка из арестованных земель. В частности, в марте 2023 года журналист ИА "СтопКор" обнаружил несколько грузовиков, которые загружались песком во все той же карьере в селе Пуховка. Тогда "на отлично" сработали правоохранители из "Укртрансбезопасности": на водителей составили протокол из-за перегруженности. Но, как свидетельствует сегодняшняя запись, работа в карьере и дальше "кипит".

Отметим, компания ООО "Юнигран" и ООО "Стройиндустрия-сервис ЛТД" связаны с предпринимателем и гражданином России Игорем Наумцем. У человека есть российский паспорт, имения и квартиры в Москве и оккупированном Крыму. Пока он находится в Праге и оттуда несколько месяцев назад прокомментировал, что невиновен ни в чем - утверждал о "рейдерстве".

Весной 2023 года компания, которой владеет Наумец – ООО "Юнигран" – попала в санкционные списки СНБО. Компания зарегистрирована в городе Малин Житомирской области, где, кстати, также владеет несколькими гранитными карьерами.

Когда стало ясно, что бизнес под угрозой, его срочно переоформили. 99% ООО "Юнигран" недавно стали принадлежать Westgrinite Holdings Limited - эта компания зарегистрирована на Кипре, ею руководит гражданка Елена Калпа. А ООО "Стройиндустрия-сервис ЛТД" владеет руководителем Владимира Наумца, родственника Игоря Наумца.

Игорь Наумец - под персональными санкциями СНБО, на его собственность, активы наложены арест: имуществом должна распоряжаться АРМА. Впрочем, визит журналиста Романа Литвин на карьер в селе Пуховка на Киевщине показывает, что почему-то арест на ООО "Юнигран" и ООО "Стройиндустрия-сервис ЛТД" не возымел действия - они и дальше везут песок, куда им надо.