С начала года ДТЭК изготовил 760 тыс. запчастей для шахтеров в рамках подготовки к зиме

С начала года машиностроители компании ДТЭК изготовили 760 тысяч запчастей и 10 новых комбайнов для поддержки украинской угледобычи и чтобы быть готовыми к прохождению зимы.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Машиностроительные предприятия ДТЭК продолжают усиленно работать, чтобы обеспечивать потребности украинских шахт в оборудовании, а затем – помогать им добывать уголь для работы теплоэлектростанций.

Для этого за девять месяцев этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 982 единицы горно-шахтного оборудования. Из основной продукции – 10 новых проходческих и очистных комбайнов. Работники заводов также обеспечили нужды шахтеров и 758 тысяч запчастей и комплектующих.

"Энергетики уже многие месяцы продолжают восстановление 24/7. Шахтеры добывают угли и поддерживают достаточные запасы топлива на теплоэлектростанциях. А машиностроители помогают им в этом, снабжая необходимым оборудованием. Потому что ключевое для всех – скорейшее восстановление мощностей и усиление надежности работы украинских ТЭС на протяжении зимы", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, за девять месяцев 2024 года шахтеры ДТЭК Рината Ахметова ввели в работу 16 новых угольных рядов. Еще 9 планируют ввести до конца года. Инвестиции компании в украинскую угледобычу по итогам года ожидаются на уровне около 7,7 млрд грн.