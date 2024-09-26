Россия совершила массированную атаку на энергетику Украины: Шмыгаль сообщил о последствиях

В ночь на 26 сентября Россия осуществила массовую атаку на украинскую энергетику. В частности, были атакованы три объекта передачи электроэнергии. Впрочем, своих целей российские террористы не достигли – вывести из строя энергообъекты они не смогли.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: обстрел проводился ракетами и дронами.

"Враг совершил очередную массированную атаку на украинскую энергетику, применив для этого дроны и ракеты. В частности, были атакованы три объекта передачи электроэнергии, один из них – в Николаевской области. Но своих целей российские террористы не достигли – энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме, отключения электроснабжения не запланированы", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркнул он, в Николаевской области проходит строительство инженерной защиты на энергетических подстанциях. "Строим также систему распределенной генерации. В Николаеве ознакомились с процессом установки двух когенерационных установок мощностью 1,5 МВт каждая. Это обеспечит теплом более 200 многоквартирных жилых домов, 5 медицинских и 24 образовательных заведений", – рассказал премьер.

Перспективы создания подземных ТЭС

В свою очередь, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Инна Совсун ("Голос") признала: создать подземные теплоэлектростанции возможно – однако только построив их с нуля. Ведь закопать уже существующие объекты генерации невероятно дорого. Впрочем, на строительство подземных объектов тоже уйдет много средств. Поэтому единственный способ защитить большие объекты генерации – системы ПВО.

"Никто не знает, как такие большие объекты генерации защитить, кроме как системами противовоздушной обороны. Как загнать Трипольскую ТЭС (приведена в качестве примера. – Ред.) под землю? Только построив с нуля. Причем нужны втрое больше инвестиций – ведь нужно еще закопать под землю. Никаких денег мира не хватит, чтобы это сделать", – признала Совсун.

В то же время, отметила она, объекты передачи немного меньше по объемам. И на них строились некоторые укрытия.

"В принципе они свою функцию немного выполнили. Если бы действительно сломалось все, то света не было бы и сегодня. Очевидно, что после обстрела 26 августа повреждения были и существенные, но тот факт, что система передачи возобновилась в течение 10 дней, свидетельствует о том, что они не были критическими. ... Если бы этих укрытий не было, мы могли бы сидеть без света по 20 часов в сутки", – констатировала нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же президента Украины Владимира Зеленского, войска России разрушили все украинские тепловые электростанции, а также значительную часть мощностей ГЭС. Кроме того, РФ готовит удары по инфраструктуре, от которой зависит работа украинских АЭС. Таким образом Владимир Путин хочет сломать дух украинцев в преддверии зимы – ведь удары по энергетике являются преднамеренными.

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