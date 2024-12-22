Range Rover за копейки: в Украине разоблачили коррупционную схему аренды авто для чиновников

В Украине разоблачили коррупционную схему, в которой пивоваренная компания "Укргефест" сдавала дорогие авто чиновникам по заниженным ценам: Range Rover Sport жене мэра Броваров за 10 тысяч гривен в месяц и Toyota Corolla Cross работнице Пенсионного фонда за 4 тысячи гривен. Настоящая стоимость аренды этих автомобилей составляет 90 и 48 тысяч гривен соответственно, а компания регулярно получает многомиллионные тендеры от горсовета.

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Об этом говорится в расследовании Следствие.Инфо. Главным действующим лицом в этом стала пивоваренная фирма "Укргефест", занимающаяся техническим обслуживанием лифтов.

Осенью 2023 года компания приобрела два дорогих автомобиля – Range Rover Sport 2023 и Toyota Corolla Cross Hybrid 2023. Эти машины были переданы в аренду местным чиновникам по нереально низким ценам.

Range Rover для жены мэра

Фигуранткой скандала стала Марина Сапожко, жена городского головы Броваров Игоря Сапожко. Женщина пользуется премиальным Range Rover Sport 2023, стоимость которого на рынке достигает 10 миллионов гривен. Интересно, что арендная плата за этот автомобиль составляет всего 10 тысяч гривен в месяц. Для сравнения, по данным Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), минимальная рыночная стоимость такой аренды – 1 миллион гривен в год.

По словам автоэксперта Ярослава Минтуса найти подобный автомобиль для аренды в Украине практически невозможно. В лучшем случае, за день пользования таким авто придется уплатить около 15 тысяч гривен, а месячная аренда обошлась бы в минимум 90 тысяч гривен.

Интересно, что "Укргефест" добавил в свой профиль деятельности услугу аренды автомобилей только за день до регистрации Range Rover, а уже через четыре дня на автомобиле начала ездить Марина Сапожко. Такое совпадение вызывает серьезные подозрения в прозрачности действий компании.

Toyota для работницы Пенсионного фонда

Другим примером использования дорогих автомобилей за копейки стала Toyota Corolla Cross Hybrid 2023, которую арендует Наталья Попелуха, главная специалист Пенсионного фонда Украины в Киевской области. За аренду она платит всего 4 тысячи гривен в месяц. Для сравнения, реальная рыночная цена аренды такого автомобиля составляет 48 тысяч гривен в месяц.

Женщина подтвердила пользование автомобилем, но отметила, что не знала об обязанности декларировать его в своей отчетности. Антикоррупционные эксперты видят в этом случае признаки нарушения антикоррупционного законодательства.

Сомнительные тендеры

"Укргефест" помимо сдачи автомобилей в аренду активно выигрывает тендеры на обслуживание лифтов в Броварах. С 2016 года компания получила контракты на сумму почти 48 миллионов гривен, большинство из которых было заключено с коммунальными предприятиями, подконтрольными городскому совету. Эксперты усматривают прямую связь между контрактами компании и предоставлением заниженных цен на аренду автомобилей чиновникам.

Попытки журналистов получить комментарии от "Укргефеста" или мэра Броваров остались безрезультатными. Представители компании прямо заявили, что ответа на запросы не последует.

Глава ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик отметил, что действия чиновников могут квалифицироваться как конфликт интересов и коррупционное правонарушение. Он призвал Национальную полицию провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

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