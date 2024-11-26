Прокурор придумал, как через суд заставить назначить себе раннюю пенсию: сотрудник ОГПУ благодаря уловкам избежал апелляции

В Украине кроме 525 прокуроров, получивших ранние пенсии за счет статуса лица с инвалидностью, есть и правоохранители, которые через суд заставляют ПФУ применять уже давно отмененные нормы законов. Яркий пример – сотрудник Офиса генпрокурора Александр Таркан. Он добился в суде, чтобы в его случае при назначении пенсии использовали норму закона, утратившую силу еще в 2015-м.

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А как только ПФУ подал на апелляцию, он попросил отменить решение в свою пользу. Но позже подал такой же иск, а чиновники Пенсионного фонда, по какой-то причине, второй раз не смогли заплатить 1362 грн судебного сбора – и в результате решения в апелляционной инстанции не рассматривали.

О том, какие уловки использовал прокурор и как правоохранители получают пенсии смолоду, читайте в материале OBOZ.UA.

Инструкция, как обойти апелляцию от прокурора:

Шаг №1. Подать заявление в ПФУ с просьбой назначить себе пенсию по уже давно не действующим правилам;

Шаг №2. Ожидаемо получить отказ и сразу же пойти в суд;

и сразу же пойти в суд; Шаг №3. В суде заявить, что когда начинал работать, действовали другие правила, по которым рассчитывал. Поэтому следует именно эти старые правила и применить при назначении своей пенсии;

Шаг №4. Выиграть суд. Дождаться, пока ПФУ подаст апелляцию;

Дождаться, пока ПФУ подаст апелляцию; Шаг №5. Каким-то образом убедиться, что в ПФУ нет 1 362 грн., чтобы второй раз заплатить судебный сбор при апелляции;

Шаг №6. Прийти в суд и попросить принять решение в свою пользу, чтобы закрыть апелляционное дело.

Шаг №7. После закрытия дела вновь пойти по кругу: ПФУ – отказ – суд.

Шаг №8. Дождаться, когда ПФУ вторично подаст на апелляцию, но на этот раз не заплатит судебный сбор, апелляцию отменят.

Именно такой схемой и воспользовался начальник одного из управлений Офиса генерального прокурора Александр Таркан. Еще в январе 2021 года он обратился в ГУ Пенсионного фонда в Харьковской области с просьбой назначить ему пенсию за выслугу лет. Молодой прокурор, как говорится в материалах дела №520/4669/21, хотел назначить себе пенсию в соответствии со ст. 50-1 закона "О прокуратуре". Эта статья закона уже не существует, она была отменена еще в 2015-м.

Раньше прокурорам нужно было иметь всего 20 лет стажа, чтобы получать пенсию в размере 90% зарплаты. По "новым" правилам, действующим уже с июня 2015-го, нужно иметь по меньшей мере 25 лет стажа (по меньшей мере 15 из них – прокурорского), чтобы получить пенсию в размере всего в 60% зарплаты. Однако прокурор попросил суд применить к нему отмененные нормы закона.

Причина – прокурор, устраиваясь на работу, рассчитывал, что мог получить большую пенсию и раньше, поэтому суд должен позволить ему воспользоваться уже недействующими пенсионными нормами закона. "Истец обосновывает это тем, что именно на время, когда действовала указанная норма, он закончил обучение и выбирал место будущего трудоустройства с учетом всех гарантий, предоставляемых государством работникам (в том числе гарантий по пенсионному обеспечению). Указанная норма Закона Украины "О прокуратуре" предусматривала, отработав в органах прокуратуры более 20 лет на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет, истец будет иметь право на назначение пенсии в размере 90% от заработной платы", – говорится в материалах дела.

Пенсионный фонд прокурору отказал. Более того, по состоянию на январь 2021-го, как говорится в судебном деле, ПФУ учел Таркану всего 17 лет и 9 месяцев стажа. То есть, даже по уже недействующему закону, он не имел права на пенсию. Тогда прокурор пошел в суд.

Кстати, все украинцы, которые устраивались на работу до 2017-го, могли рассчитывать на то, что за каждый год работы они получат 1,5% расчетного заработка (значительно меньше фактического заработка). Но с 2017 года этот коэффициент снизили до 1%, все украинцы потеряли треть от своих будущих пенсий. По этой логике каждый мог бы обратиться в суд и потребовать считать пенсию по старой, уже не действующей формуле. Судья Харьковского окружного административного суда Николай Панов иск прокурора Таркана удовлетворил. Своим решением он обязал:

"Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области назначить и выплачивать в полном объеме, без ограничений предельного размера выплаты и перечислять пенсию по выслуге лет из расчета 90% от размера заработной... Размер заработной платы – 60 213,40 грн". То есть, молодой прокурор ежемесячно должен получать около 54 тыс. грн пенсии. Судья засчитал в стаж половину периода обучения, поэтому вместо 17 лет и 9 месяцев прокурору учли более 20 лет стажа (хотя по действующему закону нужно не менее 25 лет).

Практика таких решений в судах распространена. Региональные Пенсионные фонды в таких случаях сразу обращаются в суд апелляционной инстанции и иногда отменяют решение о назначении пенсий по старым законам. Уже в июне 2021 года чиновники ПФУ обратились во Второй апелляционный административный суд с требованием пересмотреть решение судьи Панова. При этом судебный сбор в размере 908 грн уплатили с задержкой, из-за чего апелляцию могли вообще не рассматривать. Однако апелляционное разбирательство все же начали. Высокая пенсия прокурора Таркана оказалась под угрозой.

Тогда Таркан сам подал заявление в суд с просьбой отменить решение в свою пользу. То есть, Таркан добровольно отказался от ранней пенсии по старому закону уже во время апелляционного рассмотрения дела. 27 сентября 2021 дело закрыли. Но ненадолго. Оказалось, что еще 17 сентября прокурор взял новую справку о зарплате (ее размер составлял уже 62 192 грн) и снова обратился в ПФУ с требованием назначить пенсию, получил отказ и в ноябре 2021-го снова пошел в Харьковский окружной административный суд.

То есть прокурор выиграл суд по своей пенсии, а как только подали апелляцию, сам же попросил отменить выигрышное для себя решение. После этого прокурор снова попросил тот же суд принять такое же решение о его пенсии. И Харьковский окружной административный суд иск удовлетворил. В материалах говорится: "решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи непосредственно во Второй апелляционный административный суд апелляционной жалобы в течение тридцати дней со дня вручения полного решения суда".

Харьковское управление Пенсионного фонда уже по второму кругу обратилось в апелляционный суд. Но в этот раз – они не заплатили судебный сбор в размере 1362 грн. Потому апелляцию даже не стали рассматривать. В результате 29 июня 2022 года апелляционную жалобу вернули в ПФУ.

Правда, в 2023 он получил всего 63 539 грн пенсии. Это значительно меньше 90% его заработной платы. И хотя пенсию прокурор получает, ее размер значительно меньше, чем предусмотрено в судебном решении. Возможно, у ПФУ есть задолженность перед прокурором и платит ему не полную пенсию.

Как удалось выяснить OBOZ.UA, ПФУ часто не платит судебный сбор и поэтому проигрывает суды даже до рассмотрения дела. Причина в отсутствии достаточного финансирования судебных издержек. Однако при этом у чиновников ПФУ появилась возможность судиться не со всеми пенсионерами, но только с теми, на кого хватит средств.