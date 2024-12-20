Прогноз по бензину сбывается: что украинские АЗС сделали с ценой на топливо

Украинские АЗС не стали менять стоимость бензина А-95. Так, 20 декабря они продают его в среднем по 55,52 грн/л – как и днем ранее. Что соответствует данному ранее прогнозу.

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По нему, до конца текущей недели (заканчивается 22 декабря) стоимость ресурса не должна претерпеть существенных изменений, отмечается в материале delo.ua. Дело в том, что трейдеры пока не спешат делать запасы топлива перед повышением акциза, который с 1 января вырастет на бензин с 242,6 до 271,7 евро/тонна.

"Трейдеры традиционно делают запасы перед зимними праздниками, потому что и в Европе, и в Украине долгие выходные и бизнес не работает. Но мы пока не видим, чтобы кто-то делал запасы вне этой нормы, как это было перед повышением акцизов в сентябре", – рассказал ранее топливный эксперт Сергей Куюн.

"Таким образом, на этой неделе цены на бензин на АЗС преимущественно не изменятся. Хотя часть сетей может запустить акции к зимним праздникам... чтобы оживить спрос", – резюмировалось в материале.

Сколько стоит бензин на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95",с понедельника, 17 декабря, стоимость бензина на АЗС выросла лишь на 2 коп./л. При том, что нынешняя цена – 55,52 грн – удерживается уже 3 дня.

В целом крупные сети АЗС разливают бензин по 50,9-57,99 грн/л. Дешевле всего:

SUN OIL – 50,9 грн/л;

Авантаж 7 – 51,95 грн/л;

Фактор – 52 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 57,99 грн/л. А также Shell – 57,82 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Черновицкой области прекратили продажу поддельного бензина сразу на 11 АЗС. Фигуранты примешивали к топливу марки А-95 газовый конденсат и специальные присадки – такая смесь позволяла искусственно увеличить объем бензина, не влияя на его стоимость.

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