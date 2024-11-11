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Прежние цены больше не действуют: практически по всей Украине собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир

Роман Костюченко
Рынки и компании
1 минута
14,2 т.
Практически по всей Украине собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир

Собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость жилья практически во всех крупных городах Украины. При чем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего стоимость такого жилья выросла в Ривном – на 14%, до средних 44 000 долларов. Самое большое удешевление было зафиксировано в Сумах – 16%, до средних 20 000 долларов.

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В целом же, сообщили на крупном профильном портале, рост цен составил от 3% до 14%. В частности, помимо Ривного, покупать 1-комнатные квартиры стало дороже во:

  • Львове – на 5%;
  • Ужгороде, Ивано-Франковске – на 3%.
Собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость жилья практически во всех крупных городах Украины

Подешевели же 1-комнатные квартиры в диапазоне 1-16%. Больше всего:

  • в Сумах – на 16%;
  • Запорожье – на 15%;
  • Харькове – на 14%.

В Киеве 1-комнатные квартиры на вторичном рынке подешевели на 3%.

В то же время, в ряде городов не произошло изменений – там стоимость "однушки" осталась на прежнем уровне. Это:

  • Луцк;
  • Тернополь;
  • Черновцы;
  • Черкассы;
  • Кропивницкий;
  • Николаев;
  • Херсон.

Сколько стоят 1-комнаиные квартиры в Украине

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 15 000 до 65 000 долларов. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсоне – в среднем 15 000 долларов. Среди лидеров также:

  • Запорожье – 17 000 долларов;
  • Харьков, Сумы – 20 000 долларов;
  • Николаев – 21 000 долларов.

Самые высокие же цены зафиксированы во Львове – в среднем, 65 000 долларов. А кроме того:

  • Киев – 60 000 долларов;
  • Ужгород – 55 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается подорожание недвижимости на первичном рынке. По прогнозам, цены вырастут на 20-25% в гривне, а часть этого роста придется на подорожание материалов и работ.

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