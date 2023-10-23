Подсанкционный "Юнигран" не остановил работу на Житомирщине: компанию может покрывать мэр Малина – СМИ

На Малинском гранитном карьере в Житомирской области активно ведется промышленная добыча. Предприятие входит в активы подсанкционной группы "Юнигран", которую связывают с россиянином Игорем Наумцем. Но деятельности фирмы не препятствуют ни местные власти, ни правоохранительные органы. Вероятно, интересы подсанкционного предприятия защищает мэр Малина Александр Ситайло, ведь гендиректором компании является его близкий друг Сергей Дыняк.

Об этом говорится в расследовании "Стопкор". Интенсивная работа "юниграновской" техники на Малинском карьере была замечена в ходе мониторинга точек добычи недр на Житомирщине. В частности, на объекте зафиксировали вагоны, принадлежащие подсанкционной компании: эта техника сначала была арестована, но в апреле решением Подольского райсуда Киева арест сняли.

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По словам водителей они возят добытые в Житомирской области полезные ископаемые в Киев. "Все работает. Один водитель продемонстрировал весовую квитанцию от "Юниграна" с датой и временем, зафиксировали это", – говорится в результатах расследования.

По данным журналистов, "Юнигран" может иметь карт-бланш от местных властей в лице мэра Малина – Александра Ситайла, который находится в дружеских или кумовских отношениях с гендиректором компании и депутатом Житомирского облсовета Сергеем Дыняком.

Издание отмечает, что в июле 2023 года, когда санкции против "Юниграна" уже действовали, Ситайло публично поддерживал добывающее предприятие и его гендиректора. На это раз городской голова отказался общаться с журналистами, заявив, что это "вопрос не к нему".

Однако не под запись Ситайло также заявил, что не видит ничего противозаконного в деятельности "Юниграна", отмечают журналисты. Кроме того, мэр отмечал, что Сергей Дыняк "помогает обществу как депутат", а "если есть какие-то нарушения, этим должны заниматься правоохранительные органы". В Малинской полиции тоже отказались общаться с журналистами и перенаправили тех в Главное управление Нацполиции Житомирской области.

Кроме того, "Юнигран" продолжает осуществлять перевозку песка под Киевом в районе села Пуховка. Причем покупает песок у второй компании, которую Наумец переписал на родственника - "Стройиндустрия-сервис ЛТД".

"Юнигран", напомним, занимался поставками песка и щебня в т.н. "республики" "ЛНР" и "ДНР". Санкции на компанию в Украине были наложены в мае 2023 года. Игорь Наумец также находится под персональными санкциями СНБО, на его собственность, активы наложены арест: имуществом должна распоряжаться АРМА.

Компания была зарегистрирована именно в Малине. Но когда стало ясно, что бизнес под угрозой, его срочно переоформили. 99% ООО "Юнигран" недавно стали принадлежать Westgrinite Holdings Limited – эта компания зарегистрирована на Кипре, ею руководит гражданка Елена Калпа. А связанное ООО "Стройиндустрия-сервис ЛТД" владеет руководителем Владимира Наумца, родственника Игоря Наумца.