Почему стоит выбрать генераторы Dnipro-M: специалисты бренда рассказали об особенностях моделей

Перебои с электроснабжением стали частью нашей реальности, поэтому наличие надежного источника резервной энергии, например генератора, может стать настоящим спасением как для бизнеса, так и для домохозяйств. Когда речь идет о выборе нужного оборудования, качество, надежность и экономичность – ключевые критерии. Специалисты Dnipro-M рассказали о преимуществах генераторов бренда – ниже разбираемся с особенностями моделей.

Какие генераторы предлагает Dnipro-M

В ассортименте Dnipro-M есть генераторы как для бытового использования, кемпинга, так и для профессиональных целей, бизнеса и строительства. Гарантия на все генераторы – 3 года.

Инверторные бензиновые генераторы Dnipro-M

Инверторные модели – это современные решения для тех, кто нуждается в компактном, тихом и стабильном источнике энергии. Они подходят для питания чувствительных устройств, таких как ноутбуки, смартфоны, телевизоры, холодильники, медицинское оборудование. Такие генераторы компактные и легкие, работают с низким уровнем шума и вибрации, экономно расходуют горючее.

Модель GX-8I: легкая (9,5 кг) и компактная, мощность 800 Вт. Пригодится для дома, кемпинга и профессиональных задач. Цена со скидкой 13 497 ₴ (выгода 2 193 ₴).

Модель GX-20i: более мощная модель (номинальная мощность: 2 000 Вт), которая пригодится для питания домашних приборов, оборудования для кемпинга и пикников, строительных инструментов, важных приборов для военных задач. Цена со скидкой 22 380 ₴ (выгода 2 610 ₴).

Модель GX-30I: имеет номинальную мощность 3 000 Вт, станет оптимальным выбором для питания частных домов, кафе и кофеен, небольших магазинов, аптек и других объектов. Благодаря экономному режиму "ЕКО" генератор может работать до 12 часов на одном баке горючего при мощности до 1 500 Вт. Цена со скидкой 24 399 ₴ (выгода 1 581 ₴).

Бензиновые генераторы Dnipro-M

Бензиновые генераторы Dnipro-M – это универсальные устройства, подходящие для различных задач. Они простые в использовании и обслуживании, мобильные, обеспечивают стабильное электроснабжение, подходят для питания бытовых приборов, инструментов или оборудования средней мощности. Модели имеют функцию AVR, позволяющую подключать к генераторам бойлер, холодильник и другие чувствительные потребители.

Модель GX-25: имеет номинальную мощность 2 500 Вт, обеспечивает автономность бытовых приборов на даче или в частном доме. Может работать до 12 часов без перерыва. Цена со скидкой 13 470 ₴ (выгода 1 029 ₴).

Модель GX-30: номинальной мощности 2 800 Вт хватит, чтобы одновременно питать холодильник, микроволновку, водяной насос, ноутбук и зарядку телефона. Может работать без перерыва до 7 часов. Цена со скидкой 15 750 ₴ (выгода 1 245 ₴).

Модель GX-30E: имеет номинальную мощность 2 800 Вт, может работать без перерыва до 7 часов. Пригодится для освещения частного дома, дачи и работы бытовых приборов. Цена со скидкой 18 480 ₴ (выгода 1 515 ₴).

Модель GX-50E: номинальной мощности 5 000 Вт достаточно для освещения дома и работы бытовых приборов. Может работать без перерыва до 10 часов. Цена с учетом скидки 33 999 ₴ (выгода 2 871 ₴).

Модель GX-70E: благодаря номинальной мощности 7 000 Вт генератор справится с освещением большого частного дома, а также одновременным подключением до 12 бытовых электроприборов в зависимости от пусковой мощности или же до 6 электроинструментов. Подходит для коммерческих компаний. Может работать до 10 часов без перерыва. Цена со скидкой 42 999 ₴ (выгода 2 700 ₴).

Дизельные генераторы Dnipro-M

Дизельные модели – наиболее мощные и экономичные для длительного использования. Это оптимальный вариант для предприятий, больших домов или объектов, нуждающихся в высокой мощности, стабильном и непрерывном энергоснабжении. Они потребляют меньше топлива, чем бензиновые модели, долговечны и устойчивы к высоким нагрузкам.

Модель DX-65: этот генератор подходит для питания домов, использования в сельском хозяйстве, строительстве, кафе, продуктовых магазинах. Номинальной мощности 6 000 Вт достаточно для работы стиральной машины, бойлера, холодильника, освещения и интернета (в зависимости от моделей оборудования). Благодаря функции AVR можно подключать чувствительные потребители. Цена со скидкой 45 999 ₴ (выгода 2 391 ₴).