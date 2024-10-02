Отделения "Новой почты" будут работать по-новому: что решили изменить в компании

В некоторых почтовых отделениях и сортировочных центрах Новой почты установят датчики, которые будут реагировать на потенциальную угрозу обстрелов из России. Если датчик сработает, отделения закроют, а работников отправят в укрытие.

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Об этом представители компании сообщили на платформе X, но пока сообщение удалено. Также в Новой почте отметили, что датчик может извещать об угрозе даже до срабатывания общей тревоги.

"После получения информации требуется еще несколько минут, чтобы завершить работу программ. Затем работники уходят в укрытие", – объяснили представители почтового оператора.

В компании напомнили, что за время с начала полномасштабной российской агрессии агрессор поразил ракетами и БПЛА 10 терминалов и депо "Новой почты", напомнили в компании. Именно для того, чтобы обезопасить сотрудников и ввели новые меры.

"Использование этой системы позволяет нашим сотрудникам быстрее добраться до укрытия и сохранить жизнь. В момент срабатывания датчика все сотрудники обязаны переместиться в укрытие", - пояснили в Новой почте".

Из соображений сохранности компания не делится деталями о работе системы. Поэтому количество и расположение отделений и цехов, в которых вводятся нововведения, неизвестны.

Ранее OBOZ.UA сообщал о повышении тарифов на услуги "Новой почты". Расценки выросли с 1 октября. К примеру, доставка посылок до 2 кг между отделениями и почтоматами по городу подорожает на 10 грн – до 60 грн. А весом до 30 кг – на 20 грн., до 140 грн.

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