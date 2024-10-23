Основные этапы подготовки электросетей Киевской области к зиме завершены – ДТЭК

ДТЭК завершил ключевые этапы подготовки электрических сетей Киевской области к прохождению отопительного сезона.

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Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети Виталий Шайда во время пресс-брифинга.

Он отметил, что компания выполняет все необходимые меры по обеспечению надежного электроснабжения региона в зимний период.

"Несмотря на все сложности, мы готовим сети Киевской области к зиме. Уже технически обновили 1600 энергообъектов – подстанций, трансформаторов. Починили 209 выключателей, которые чаще всего выходили из строя из-за применения постоянных отключений этой весной и летом. Отремонтировали и опробовали 10077 км линий электропередачи, а также расчистили 3115 километров от кустарников", – отметил Шайда.

Он добавил, что до конца года планируется обновить еще 130 энергообъектов, отремонтировать 800 км линий и расчистить более 1000 км линий от кустарников. Шайда говорит, что это важно, чтобы во время зимних метелей ветки не повреждали линии электропередач и не возникали аварии.

Кроме того, он отметил, что компания еще летом обновила систему информирования о графиках отключения электроэнергии, чтобы жители области могли планировать свой день. Система уведомлений позволяет видеть четкий график на следующий день без светло-серой зоны. Проверить его можно через чат-боты в Viber и Telegram, а также на сайте компании.

Ранее сообщалось, что к концу года инвестиции ДТЭК Рината Ахметова в подготовку электросетей к зиме вырастут почти до 5 млрд грн.