Один из крупнейших немецких автопроизводителей планирует закрыть по меньшей мере три завода: FT раскрыл подробности

Volkswagen планирует закрыть минимум три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест для снижения затрат и усиления конкурентоспособности. В частности, компания намерена адаптироваться к вызовам рынка электромобилей и усиленной конкуренции Китаю.

Видео дня

Об этом пишет Financial Times. Volkswagen объясняет, что сокращение является необходимой мерой по стабилизации финансовых показателей и повышению конкурентоспособности на глобальном рынке. Основными причинами этого решения являются:

усиление конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, активно увеличивающих свою долю на рынке электромобилей;

со стороны китайских автопроизводителей, активно увеличивающих свою долю на рынке электромобилей; падение спроса на автомобили в Европе, третьем по объему автомобильного рынка мира, а также замедление продаж на ключевых рынках;

в Европе, третьем по объему автомобильного рынка мира, а также замедление продаж на ключевых рынках; высокие затраты на производство электромобилей и технологическое перевооружение для перехода на безуглеродное производство.

Главный финансовый директор Volkswagen, доктор Арно Антлиц, отметил, что у компании есть всего один-два года для значительных изменений в работе своего основного бренда, чтобы сохранить позиции на мировом рынке. Volkswagen управляет 10 заводами в Германии, из которых шесть находятся в Нижней Саксонии, три – в Саксонии и один в Гессене.

Первым под угрозу закрытия попал завод в Оснабрюке, потерявший долгосрочный заказ от Porsche, что было критически важным для поддержания его стабильной работы. По словам главы производственного совета Volkswagen, Даниэлы Кавалло, ни один из заводов концерна не застрахован от сокращений и все могут оказаться под угрозой реорганизации или перевода за границу.

Представители профсоюза IG Metall и производственного совета уже выразили свое недовольство планами Volkswagen, указав на возможные акции протеста и забастовки. Кавалло подчеркнула, что руководители компании имеют всего несколько дней для пересмотра своих планов, поскольку действия, связанные с массовыми сокращениями, могут вызвать масштабные беспорядки. Профсоюзы напомнили, что Volkswagen более 30 лет соблюдал соглашение с профсоюзами о защите рабочих мест до 2029 года, но компания разорвала это соглашение в сентябре 2024 года из-за экономических вызовов.

В ответ на ухудшение экономических условий Volkswagen дважды пересмотрел свой годовой прогноз в 2024 году, снизив операционную рентабельность до 5,6% (по сравнению с предыдущим прогнозом в 7%). Компания также сообщила о снижении ожидаемого объема продаж с 9 до 8,1 млн автомобилей и сокращении чистого денежного потока на €2 млрд. В 2024 году общая прибыль европейской автомобильной отрасли, по прогнозам, уменьшится на 14%, что означает существенное сокращение доходности по сравнению с в предыдущие годы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит только административная ответственность – однако ее размер существенный. Так, по законодательству штраф может составить от 17 до 51 тыс. грн – в зависимости от тяжести нарушения.

Только проверенная информация у нас в Telegram -канале OBOZ . UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!