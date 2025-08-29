OBOZ.UA нашел нового клиента "лося" из Таджикистана: им оказался один из крупнейших застройщиков

По меньшей мере четверка предприятий, которая входила в корпоративную группу одного из крупнейших застройщиков страны – "Интергал-Буд", несколько месяцев назад одновременно сменила адреса, руководителей и конечных бенефициаров. Новой же владелицей компаний стала гражданка Таджикистана Фатима Ахмадзода, которая, вероятно, является "лосем-иностранкой". То есть подставным лицом-иностранкой, оформившей на себя в Украине проблемные активы.

Видео дня

А они таки проблемные. Некоторые предприятия фигурируют в делах по отмыванию средств и уклонению от уплаты налогов. OBOZ.UA выяснил, как компании одного из крупнейших застройщиков (как и еще сотня ООО) стали собственностью таджички.

Как застройщик мог использовать "лося"

Ряд компаний из группы "Интергал-Буд" в течение двух дней мая-2025 сменили владельцев, руководителей и юридические адреса (а одна еще и название). Владельцы (которые тесно связаны с "Интергал-Будом") синхронно вышли из бизнеса в пользу одного человека. Им стала гражданка Таджикистана Фатима Ахмадзода, которая, если верить официальной информации, построила в Украине целую бизнес-империю – на бумаге она владеет более сотней фирм.

Также "интергаловские" компании были сведены на один юридический адрес (место массовой регистрации) и имеют общие контактные данные. И все эти движения, вероятно, являются схемой избегания реальными руководителями ответственности за дела проблемных компаний.

А проблемы у этих компаний действительно есть. Например, с января-2023 года одна из компаний, входящая в группу "Интергал-Буд" и теперь оформленная на Ахмадзоду – "Рент-Сервис", является фигурантом дела № 761/1844/23 (относительно возможного отмывания средств и уклонения от уплаты налогов) .

Если правоохранители захотят провести выемку документов "Рент-Сервис", представители фирмы могут объяснить: директор (и она же владелица) Фатима взяла документы и уехала домой, в Таджикистан. Поэтому требовать документы не у кого и обыски провести больше не удастся, потому что юридическим адресом компании является место массовой регистрации, где о "Рент-Сервис" никогда не слышали.

Также по упомянутому выше делу (его детали вскоре читайте на OBOZ.UA) проходит фирма "Веста-І", которая:

Входила в группу "Интергал-Буд";

Как и компании, перешедшие к Ахмадзоде, переехала с улицы Князей Острожских в киевский офис на улице Михаила Бойчука (и имеет все тот же номер). Только, в отличие он них, сделала это не в мае, а в марте.

Конечным бенефициаром "Веста-І" является гражданин Таджикистана Карими Асолат, который, как и Фатима Ахмадзода, также официально имеет огромную бизнес-империю в Украине – поскольку причастен сразу к 110 компаниям.

Кстати, перед ним конечной бенефициаркой "Веста-І" была Ольга Кухар. Одним из адресов регистрации которой является та же квартира во Львове, что и у Игоря Кухаря – бывшего бенефициара компании "Вентлайн-20", которая также перешла к Ахмадзоде.

OBOZ.UA отправлял запрос "Интеграл-Буд", в котором просил объяснить, согласны ли они с установленным досудебным расследованием фактом уклонения от уплаты налогов и легализации доходов. А кроме того:

Почему эти компании были переоформлены на граждан Таджикистана, которые, вероятно, являются подставными лицами ("лосями").

Не стало ли уголовное дело поводом к такому переоформлению.

Впрочем, на момент публикации ответ от "Интергал-Буда" не поступил. Если он будет получен, мы обязательно его опубликуем.

От каких компаний избавился застройщик

"Смарт Хаус Инвест".

По данным системы YouControl, на 15 мая конечным бенефициаром компании и единственным учредителем был Павел Зварич – бывший помощник экс-нардепа от Блока Юлии Тимошенко и Партии Регионов Владимира Зубика, а также является основателем компании "Интергал-Буд" и президентом неприбыльной организации Ассоциации предприятий строителей "Интергал-Буд".

Сама же компания, вероятно, ранее могла иметь связь с Россией. В частности, в начале 2021 года ее основателем числился Юрий Лищишин – гражданин РФ с украинской регистрацией.

Тем не менее:

По состоянию на 23 мая Зварич оставался бенефициаром "Смарт Хаус Инвест". А основателем числилась Фатима Ахмадзода.

По состоянию на 26 мая Ахмадзода уже была конечной бенефициарной владелицей компании. Единственной.

А еще она стала руководительницей компании.

То есть официально Зварич передал Ахмадзоде бизнес и вышел из него.

Кроме того, по состоянию на 26 мая компания изменила юридический адрес – переехав с улицы Князей Острожских в Киеве на улицу Михаила Бойчука.

"Вентлайн-20".

На 9 мая конечным бенефициарным владельцем компании был Игорь Кухар. Как охарактеризовали его в YouControl, он является руководителем и основателем "нескольких компаний, которые имеют отношение к группе компаний "Интергал-Буд".

Среди учредителей "Вентлайн-20" отмечалась также другая компания – "Смарт Хаус Инвест", о которой рассказано выше.

По состоянию на 26 мая "Смарт Хаус Инвест" оставалась учредителем "Вентлайн-20". А конечной бенефициаркой – и руководительницей – стала Фатима Ахмадзода.

То есть, как и Зварич из "Смарт Хаус Инвест", Кухар передал Ахмадзоде бизнес и вышел из него.

А еще "Вентлайн-20" также переехала. По состоянию на все то же 26 мая компания перебралась с улицы Князей Острожских в тот же киевский офис на улице Михаила Бойчука, что и "Смарт Хаус Инвест".

В то же время текущее название компания получила также 26 мая. До этого она называлась "Фирма Интергал".

"Рент-Сервис".

28 апреля бенефициарным владельцем компании была Наталья Кара. Сейчас причастна к сразу 42 компаниям. В частности, руководительницей и главным бухгалтером в "СПБ-Инвест" – компании, входящей в группу "Интергал-Буд".

Среди учредителей "Рент-Сервис" была все та же "Смарт Хаус Инвест".

А по состоянию на 27 мая "Смарт Хаус Инвест" оставалась учредителем "Рент-Сервис". А конечной бенефициаркой – и руководительницей – стала Фатима Ахмадзода.

И так же, как и предыдущие компании, "Рент-Сервис" переехала с улицы Князей Острожских в тот же киевский офис на улице Михаила Бойчука, что и "Смарт Хаус Инвест".

А еще у нее тот же контактный номер телефона, что и у "Вентлайн-20".

"Проперти Трейд".

6 мая учредителями компании были фирмы "Смарт Хаус Инвест" и "Фирма Интергал". Последняя, напомним, сейчас называется "Вентлайн-20", руководителем и бенефициарным владельцем которой в день переименования – 26 мая – стала Фатима Ахмадзода.

Тогда же – 26 мая – Ахмадзода стала бенефициарным владельцем и руководителем и "Проперти Трейд".

И конечно же, эта компания переехала оттуда же и туда же, куда и предыдущие. И номер телефона у нее тот же, что и у "Вентлайн-20" и "Рент-Сервис".

Неизвестная владелица бизнес-империи

Сама же Фатима Ахмадзода в Украине неизвестна. Что странно, учитывая размер ее официальной бизнес-империи.

А вот о связанных с ней компаниях порой говорят.

Из последнего. Антимонопольный комитет (АМКУ) 7 августа оштрафовал компанию Ахмадзоды – "Лигна Украина" – за участие в сговоре во время тендера от "Лесов Украины". Другой компанией стала "Марксолл", руководителем и бенефициаром которой является гражданин Таджикистана Дилмурод Хакимзода. При этом, по данным YouControl:

Дилмурод Хакимзода получил свою фирму 27 мая.

А Фатима Ахмадзода – 26 мая. Тогда же, когда и ряд компаний группы "Интергал-Буд".

Есть, кстати, еще одна "Лигна Украина". Эта компания появилась в начале 2025 года и принадлежит Юрию Беляеву, который и отдал Ахмадзоде первую "Лигна Украина".

А еще старая "Лигна Украина" когда-то была зарегистрирована там же, где сейчас новая. Поэтому не исключено, что Беляев просто переписал на Ахмадзоду проблемную фирму.

То есть двое граждан Таджикистана с разницей в 1 день получают по фирме. Проходит несколько дней – и АМКУ штрафует их за махинации с тендерами. И ответственность официально уже несут именно таджики. Хотя, учитывая срок их пребывания у руля этих компаний, вряд ли именно они проворачивали схему.

И вряд ли они бы покупали компании, если бы знали, что у тех есть серьезные проблемы. А не знать не могли бы – поскольку сложно предположить, что при покупке бизнеса потенциальный владелец не проведет "разведку".

Как работает схема с "лосями"

Так что же происходит?

Скорее всего – яркий пример использования "лосей". Это когда берут иностранца (преимущественно из стран средней Азии) и официально переписывают на него компанию.

Используют же такую схему часто действующие и бывшие нардепы, чиновники, главы городов, известные предприниматели для избегания ответственности за дела компании. Или чтобы запутать следы и "похоронить" ее без налоговой проверки.

При этом сам "лось" за свои паспортные данные и подпись в документах в лучшем случае получит 200-300 долларов (за каждую компанию). А вот "лосевод" – опытный юрист, который договаривается с иностранцами и переоформляет на них проблемные украинские компании – может зарабатывать десятки или даже сотни тысяч долларов в месяц.

"Спалить" же схему может массовость переписывания компаний на одного человека в течение короткого периода. А еще – проблемность самих этих компаний. Как, вероятно (однако и не точно), и произошло с Фатимой Ахмадзодой, которая в течение нескольких дней получила и ряд обремененных судами компаний группы "Интергал-Буд", и других фирм.

В свою очередь, OBOZ.UA обнаружил и других вероятных "лосей-иностранцев", которые могут быть связаны с крупнейшими украинскими корпорациями. Мы исследовали десятки схем, после которых фирмы переоформлялись на подставных лиц. Подробнее же расскажем об этом в следующих публикациях

Также мы обнаружили схему, которую "провернул" сам "Интергал-Буд". И вскоре о ней также расскажем.