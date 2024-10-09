НБУ оказался под огнем критики из-за инцидента с Павлом Полярушем: Пышного завалили вопросами в соцсетях

Национальный банк Украины (НБУ) не отреагировал должным образом на общественное возмущение, вызванное инцидентом с участием руководителя управления Поляруша. Отсутствие публичной коммуникации и реакции на скандал привели к шквалу критических комментариев, которыми завалили в соцсетях главу Нацбанка Андрея Пышного.

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Об этом стало известно из комментариев под публикацией НБУ об эффективности работы инстанции. В соцсетях разразился шквал критики в связи с произошедшим с участием руководителя управления работы с проблемными активами НБУ Павла Поляруша, который, находясь в нетрезвом состоянии, угрожал оружием военнослужащему.

9 октября глава НБУ Андрей пышный опубликовал пост в Facebook, в котором подчеркивал достижения и эффективность работы учреждения. Однако внимание комментаторов захватил инцидент с Павлом Полярушем, о чем свидетельствует более 230 комментариев от пользователей, требующих объяснений НБУ относительно этой ситуации.

"Когда состоится расследование по нападению на военного, которому Поляруш угрожал наградным оружием, владельцем которого он не является? Откуда у него такое оружие, если он не был им награжден? И почему у него такое оружие есть, а у тысяч наших военных, какие кровь потом и ценой собственного здоровья ее больше чем заслужили – ее не имеют??? Не вижу вашей реакции!" – например, написал Максим Белиба.

О том же спросила у главы НБУ и Катя Романов: "Да а что там с расследованием по Полярушу, господин Пышный? И почему НБУ и Минобороны не в курсе о его наградном пистолете, которым он угрожал военному прострелить колени? Будет какое-то движение или нет?" "

По вопросу стратегии НБУ на дело Поляруша пыталась перевести разговор и Татьяна Марченко. "Сессия стратегической стратегии – это все очень важно.. А каковы ваши действия относительно конкретного поступка вашего сотрудника? То ли не царское дело?" – спросила она у господина Пышного.

Читатели подчеркивали, что умолчание НБУ скандала со своим топ-менеджером будет провоцировать еще большее негодование общества. Но откровенно говорили, что о нем никто не забудет.

Комментаторы требуют от НБУ четкой реакции на поведение Поляруша, его связь с Офисом Президента и ход расследования по инциденту. Однако Нацбанк не сделал никаких заявлений по этому делу и не прокоммуникировал с общественностью о своих дальнейших шагах. Многие отмечали, что это молчание выглядит как попытка избежать ответственности за инцидент.

26 сентября 2024 года в Киеве произошел конфликт на парковке, с участием руководителя НБУ Павла Поляруша и военнослужащего ВСУ Андрея Трацевского (исковой "Бессмертный"). По свидетельствам военного, Поляруш, находясь за рулем автомобиля Lexus в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал аварийную ситуацию, а затем начал угрожать наградным оружием, обещая прострелить ногу Трацевскому.

После инцидента полиция изъяла у Поляруша пистолет и открыла два уголовных производства: по статьям "угроза убийством" и "нанесение легких телесных повреждений". СМИ сообщают, что наградный пистолет Поляруш получил не за военные заслуги, а благодаря связям с Офисом Президента через свою гражданскую жену Ирину Мудрую, заместитель руководителя Офиса Президента. Это вызвало значительный общественный резонанс, поскольку сам Поляруш не является участником боевых действий, и возник вопрос о законности его получения оружия.

Несмотря на массовое обсуждение ситуации в социальных сетях, НБУ так и не выступил с публичным заявлением по поводу инцидента. Многие пользователи требуют объяснений и действий по Полярушу, однако банк игнорировал комментарии, продолжая публиковать информацию о своей эффективности.

Ключевым вызовом для НБУ в этой ситуации стало то, что отсутствие коммуникации выглядит попыткой скрыть проблему, а не решить ее. Для многих граждан молчание банка стало символом безразличия к инцидентам с участием его сотрудников, что еще больше усиливает недоверие к институции.

Несмотря на требования общественности дать четкий ответ на ситуацию, банк так и не прокоммуникировал с обществом по поводу своих дальнейших действий или результатов внутреннего расследования. Отсутствие реакции лишь усугубляет возмущение общественности и подвергает сомнению прозрачность и ответственность государственного учреждения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по поводу конфликта на парковке между работником Национального банка Украины, который был за рулем Lexus в нетрезвом состоянии, и военным в Киеве вечером 26 сентября открыто два уголовных производства. Участники инцидента написали заявления друг на друга о нанесении легких телесных повреждений и угрозах убийства.

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