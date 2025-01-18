Нардеп, подозреваемый в схемах вокруг "Укрзалізниці", строит скандальное ЖК в центре столицы: что известно

Нардеп Виктор Бондарь (сопредседатель депутатской группы "За будущее"), которому НАБУ и САП сообщили о подозрении в разработке схемы, по которой "Укрзалізниці" поставлялась кабельно-проводниковая продукция по завышенным ценам, строит ЖК на склоне Александровской больницы.

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"Нардеп Виктор Бондарь, который вместе с Падалкой (эксфиндир КГГА) – ООО "Стройинформ" и братьями Насиковскими (прокурорская обложка в DIM групп) строят 40-этажку на Мечникова, 7-Б..." – обратил внимание активист Владимир Бондаренко на своей странице в Facebook.

Как уже писал OBOZ.UA, заказчик строительства – компания "Будінформ". Компания еще в 2004 году на 15 лет получила в аренду участок земли площадью 0,22 га. Назначение участка для строительства, эксплуатации и обслуживания жилого дома с офисными помещениями и встроенной автостоянкой. Градостроительные условия и ограничения изданы в 2010-м, однако в 2013-м они стали недействительными из-за закона "О регулировании градостроительной деятельности".

Однако ГАСИ все равно выдала разрешение на строительство 2018-го. Тогда киевляне, владеющие квартирами рядом с планируемым строительством, объединились и подали иск в суд. Суд первой инстанции пришел к выводу, что ГАСИ, давая разрешение на строительные работы, "действовала вне полномочий, необоснованно, предвзято, недобросовестно, без соблюдения принципа равенства перед законом, предотвращая все формы дискриминации".

Однако застройщик продолжил судиться. А когда суды ничем не закончились, в суд подала компания, которая купила еще не построенные помещения ЖК Egoist Residence. То есть фактически "Будінформ" вместе со своими партнерами годами отстаивали право построить небоскреб на склоне. Прокуратура в 2012 году добилась судебного решения о расторжении договора аренды земли. Однако в феврале 2014 года апелляционный суд восстановил срок подачи жалобы, а затем отменил решение о расторжении договора аренды.

В чем подозревают нардепа

Действующий народный депутат стал организатором коррупционной схемы по закупке кабелей для "Укрзалізниці", считают в НАБУ. Пока ему, а также другим участникам сообщили о подозрении. Среди прочего нардепу грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. Вероятно, речь идет о внефракционном депутате, члене Комитета по транспорту и инфраструктуре, сопредседателе депутатской группы "За будущее" Викторе Бондаре.

При этом отмечается, что для реализации схемы сообщники вступили в сговор с членами другой организованной группы. В ее состав входили:

должностное лицо "Укрзалізниці";

лица, которые осуществляли неформальный контроль деятельности компании и за деньги помогали, в частности, обеспечивать победу подконтрольных предпринимателю компаний в закупках "Укрзализныци".

"Применив различные схемы по увеличению стоимости продукции, злоумышленники реализовали ее "Укрзалізниці" по ценам, значительно выше рыночных, что нанесло "Укрзалізниці" убытков на сумму свыше 140 млн грн. ...Подозреваемый нардеп использовал для решения вопросов свой статус и связь" языки, а также получал теневые дивиденды от реализации преступной схемы", – рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАПК внесло действующего народного депутата в Реестр коррупционеров. К тому же суд признал, что он действовал в условиях реального конфликта интересов.

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