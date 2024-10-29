Надеяться на удешевление не стоит: в Украине переписали цены на ключевые овощи

В Украине картофель и морковь значительно подорожали, и ожидать снижения стоимости не стоит, ведь запасы ограничены. Одновременно на рынке фруктов наблюдается рост цен на киви и груши.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Украинцы уже несколько месяцев подряд замечают постепенное удорожание картофеля.

Так, оптовые цены на этот продукт установились на уровне 24-28 гривен за килограмм, что втрое превышает показатели прошлого года. Аналитики объясняют это ограниченными запасами картофеля, меньшими объемами производства, а также снизившим урожайность засушливым летом. Подобную динамику показывает и морковь, цена которой тоже выросла до 18-20 гривен за килограмм.

Цена на белокочанную капусту, напротив, начала постепенно снижаться – сейчас ее можно приобрести по цене от 18 гривен за килограмм. Репчатый лук также подешевел, и теперь его минимальная оптовая стоимость составляет около 13 гривен за килограмм. Такая тенденция обусловлена стабильным предложением этих культур на рынке, что уменьшило дефицит и способствовало снижению цен.

Тепличный огурец за последние три недели вырос в цене до 90 гривен за килограмм, став одним из самых дорогих продуктов. Высокие цены обусловлены снижением поставок с открытой почвы, что привело к уменьшению объемов продукции на рынке. Также существенно подорожали кабачок и брокколи, теперь стоят от 45 до 110 гривен за килограмм.

Несмотря на общее подорожание продуктов, тыква продолжает дешеветь, и теперь ее цена колеблется в пределах 15–25 гривен за килограмм. Снижение цен обусловлено обильным урожаем и понижением спроса. Баклажан тоже подешевел благодаря достаточному предложению на рынке.

Во фруктовом сегменте также наблюдается тенденция к удорожанию, особенно в отношении киви и груш. Киви теперь стоит от 95 до 160 гривен за килограмм, в то время как цены на груши поднялись до 80 гривен за килограмм. Причиной роста цен является окончание сезонного сбора некоторых фруктов и уменьшение импортных поставок, что подтолкнуло цены вверх.

Украина активно сотрудничает со странами Восточной Европы, Ираном, Узбекистаном, что позволяет увеличивать предложение и стабилизировать цены на продукты, такие как картофель, капуста, томат и другие овощи. В частности, в этом сезоне Литва и Латвия значительно расширили объемы поставок картофеля в Украину, что помогает в определенной степени контролировать внутренние цены.

Рост цен на некоторые продукты, как картофель, морковь и брокколи, продолжится из-за повышенного спроса и уменьшения предложения в холодное время года. В то же время, такие продукты как лук и капуста, вероятно, сохранят более доступную стоимость благодаря стабильному предложению на рынке. В течение зимы можно ожидать дальнейшего роста цен на импортные фрукты из-за ограниченного предложения, в то время как украинская продукция может остаться в более доступном ценовом сегменте.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на тепличный огурец в Украине выросли до 80-100 грн/кг, что на 24% выше, чем на прошлой неделе, и на 29% больше, чем за этот период в прошлом году. Ожидается, что рост цен прекратится с началом массовых поставок импортных огурцов из Турции.

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