На РФ надвигается стремительный рост цен: к чему готовят россиян

Международные санкции привели к тому, что в России цены на электронику и бытовую технику вырастут на 10-15%. Подорожание ожидается уже до Нового года.

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Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на данные местных импортеров техники. Среди главных причин роста цен они называют:

падение курса рубля к доллару;

отказ иностранных банков от проведения платежей из России;

усложнение логистических цепочек.

Местные дистрибуторы уже закупили первые партии продукции электроники по повышенным ценам и планируют доставить ее в страну к началу предновогодних распродаж. По их словам цены вырастут до 15% "абсолютно на все" – в том числе, на телефоны, ноутбуки и бытовую технику.

Отмечается, что закупочная стоимость ноутбуков в октябре выросла на 10-15%. То есть по новым ценам партии придут в розницу уже во второй половине ноября. На 5-15% выросла стоимость смартфонов – наблюдаются предпосылки для повышения цен на всю номенклатуру электроники, которая закупается для продаж на российском рынке.

При этом все аналитики сходятся во мнении, что предпосылок для снижения цен пока что не видно. Но отчасти резкий рост может быть сглажен с помощью предновогодних распродаж.

В одном из крупнейших ретейлеров объяснили, что электроника дорожает из-за санкций, которые "имеют накопительный эффект". Наиболее ярко это проявляется в проблемах с трансграничными платежами.

Дополнительный удар по кошельку россиян планирует нанести и правительство страны-агрессора. Власти РФ планируют обложить НДС покупки в иностранных интернет-магазинах и брать пошлину с их полной стоимости.

Эксперты уже прогнозируют, что это приведет к резкому росту цен на российских маркетплейсах на 30% и спровоцирует кратный обвал продаж. Они объясняют, что из-за международных санкций закупка товаров в иностранных интернет-магазинах сопряжена с дополнительными издержками, конвертацией валюты, сложностями с логистикой из страны, которые в Кремле называют "недружественными". В результате после введения дополнительного НДС, цены на недорогие товары могут повыситься в два раза. По некоторым оценкам, это может уменьшить трансграничные продажи на маркетплейсах на 70-75%.

Также OBOZ.UA сообщал, что повседневные товары и услуги в России с начала года подорожали почти вдвое. Цены на отдельные позиции выросли еще более заметно, например, расценки на копание могил подскочили в 8 раз, стоимость гробов в некоторых регионах – в 3-4, а маникюра и поездки на такси – в 2 раза.

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