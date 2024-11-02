На близкую родственницу прокурора оформили шикарный дом у моря и большую квартиру в Одессе: правоохранитель официально не имеет собственного жилья

Заместитель одесского областного года Максим Ракович в свои 40 лет уже имеет 17 лет прокурорского стажа. За годы важного труда собственной недвижимостью Максим Николаевич не обзавелся. Наталья Ракович (вероятная мать прокурора), подарок от которой он декларировал, владеет большим имением недалеко от моря, квартирой площадью в 100 квадратов в Одессе, тогда как правоохранителю приходится жить в квартире, оформленной на его официально бывшую жену-чиновницу Минюста.

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О том, что известно об одном из глав Одесской прокуратуры и чем владеют родственники правоохранителя, читайте в материале OBOZ.UA.

Подарки от родителей и наследство

Максим Ракович за время своей работы в прокуратуре (а это 17 лет) не оформил на себя ни одну недвижимость, хотя его родственники за этот период заметно увеличили свое состояние. В марте 2018 года прокурор получил подарок от своего отца Николая Александровича в размере 650 тыс. 349 грн. Такую же сумму в тот же день ему подарила и Ракович Наталья Валерьевна (вероятно мать прокурора). В сумме за один день пожилые родители подарили правоохранителю 1,3 млн грн.

Отец умер в прошлом году, соболезнование публично выразил эксголова ЦИК Сергей Кивалов. Дело в том, что отец прокурора был известным в Одессе правоохранителем. Он проработал в прокуратуре 35 лет, занимал должность заместителя прокурора Одесской области. Сын повторил карьерный путь отца.

Свою мать Максим Николаевич в декларацию не вносит. Как удалось выяснить OBOZ.UA, на Наталью Ракович оформлен дом площадью 274,5 кв.м. в с. Санжийка Одесской области. Судя по снимкам Googlemaps из космоса, ей принадлежит имение в нескольких минутах от морского побережья. По соседству находится еще большее здание Ирины Бойко, вдовы начальника Одесской железной дороги. Судя по площади домов, прокурорской семье еще далеко до семьи менеджера "Укрзалізниці".

Наталья Валерьевна оформила на себя дом в августе 2023 года. Тогда же ее досталась и квартира площадью не более 100 квадратов в Одессе. Женщина получила наследство (в 2023-м, вероятно, умер ее муж). Оценить стоимость унаследованного имущества сложно. Однако сейчас в селе Санжийка дома площадью до 300 квадратов продаются по цене около 13 млн грн.

В 2023 году теща прокурора Галина Яценко стала владелицей квартиры площадью 94,7 кв.м в многоэтажке в Приморском районе Одессы (недалеко от моря). У женщины уже есть дом в г. Белгород-Днестровский (оформлен на нее в 2018-м). Квартира площадью 69 квадратов в ЖК "Французский" в Одессе (еще ближе к морю, чем квартира, полученная в собственность в 2023-м). Сейчас квартиру такой площади в этом ЖК можно продать за 112 тысяч. долларов.

Здесь стоит отметить, что в 2019 году Ракович официально расстался со своей женой Валентиной, хотя он до сих пор декларирует ее как лицо, с которым совместно проживает. Более того, наследство отец прокурора оставил именно его официально бывшей жене. Она в 2023 году получила доход в виде наследства в размере 7,4 млн грн. Валентина стала владелицей квартиры площадью 128 квадратов в Одессе (Гагаринское плато). Также ей досталось машиноместо в той же многоэтажке площадью в однокомнатную квартиру (34,7 квадратов).

Прокурор без недвижимости

Собственного имущества у заместителя областного прокурора Максима Раковича нет. Поэтому приходится пользоваться тем, что оформлено на бывшую жену.

Если сейчас прокурор имеет право проживать в квартире, которая оформлена на его бывшую жену, то во времена, когда Раковичи еще были официально замужем, они жили в Одессе в недвижимости, которая была оформлена на тещу. Даже Porshe Cayenne 2008, которым пользовалась жена, был оформлен на мать Галину Яценко. Единственная собственность, оформленная непосредственно на прокурора: автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 (2010 г.в). Сейчас такая машина в зависимости от состояния и пробега стоит около 20-25 тыс. долларов.

Максим Ракович в прошлом году зарабатывал в прокуратуре в среднем 119,2 тыс. грн в месяц, а его экс-жена много лет работала в органах Минюста и в 2023-м заработала в Южном Межрегиональном управлении Министерства юстиции 212 тыс. грн. грн (ежемесячно это по 17,6 тыс. грн.).

За последние несколько недель в Украине произошел ряд громких скандалов с прокурорами. В отставку ушли некоторые руководители областных ведомств из-за того, что они с помощью суда, а иногда и статуса лица с инвалидностью, получали огромные пенсии. Однако на самом деле масштабная коррупция происходит в совсем других областях. Далеко не все прокуроры, от деятельности которых зависит защита интересов государства, справедливое наказание за преступления могут противостоять коррупционным соблазнам.

OBOZ.UA письменно обратился к Максиму Раковичу с просьбой объяснить, действительно ли 1,3 млн грн он получил от своих родителей и не легализовал ли он таким образом собственные доходы. Также мы попросили его сообщить, бывает ли он в имении, оформленном на Наталью Ракович.