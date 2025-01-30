'Метинвест' в 2024 году заплатил в бюджет 20 млрд грн налогов

С учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, Группа "Метинвест" в 2024 году увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 36% по сравнению с 2023 годом – до 19,8 млрд грн.

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Самая большая по объему отчислений – плата за пользование недрами: она выросла более чем вдвое до 5 млрд грн. На втором месте – единый социальный взнос (3,7 млрд. грн.). На третьем – 3,4 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 11% превышает показатели 2023 года.

Украинские предприятия "Метинвеста" в прошлом году уплатили 2,6 млрд грн налога на прибыль, что на 20% меньше, чем в прошлом году. Плата за землю выросла на 6% против показателей в прошлом году, до 1,3 млрд грн, а экологический налог – на 18%, до 717 млн грн.

"Война повышает уровень ответственности бизнеса – перед армией, экономикой и каждым украинцем. Несмотря на все вызовы, мы не только сохранили стабильность, но и смогли достичь уровня уплаты налогов в 2022 году, когда имели довоенный запас прочности. Это свидетельствует о нашем умении адаптироваться и находить новые возможности. "Метинвест" остается одним из крупнейших налогоплательщиков и частных доноров ВСУ, и мы продолжаем поддерживать страну в эти трудные времена", – отметил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Напомним, в 2023 году "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд грн налогов и сборов, а в 2022 году – 20,5 млрд грн.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания "Метинвест" направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд. грн. Из них 4,4 млрд грн – это средства на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".