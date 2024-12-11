'Метинвест' попал в топ-10 социально ответственных компаний Украины

Рейтинг создавали, учитывая все направления корпоративной социальной ответственности (КСО) — как внутренние (в пользу работников), так и внешние (в пользу общества). Особое внимание уделялось таким аспектам, как помощь войску, помощь пострадавшим от войны и уязвимым группам людей, содействие реинтеграции ветеранов и поддержка сотрудников, а также развитие персонала и мероприятия по охране окружающей среды.

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Заключило рейтинг издания "Деловая столица".

"Метинвест" вошел в список как крупнейший донор ВСУ среди украинского бизнеса: с начала полномасштабного вторжения компания помогла государству и гражданам на 8 млрд грн. Кроме того, она выполняет весомую социальную миссию: заботится о персонале и претворяет в жизнь благотворительные проекты в регионах присутствия.

Одной из важнейших разработок компании являются специальные мобильные укрытия – стальные тайники, устанавливаемые под землей. Жизнь военных на разных направлениях фронта уже защищает такое укрытие. Кроме того, на базе "крыивок" "Метинвест" создает командные пункты, а осенью этого года построен первый в Украине подземный госпиталь, укомплектованный современным медицинским оборудованием и стоимостью более 20 млн грн.

Также компания изготовила и передала Силам обороны 246 экранов для защиты бронетехники от FPV-дронов, 61 "ловец ланцетов", 63 щита для фронтового транспорта, 23 противоминных трала. Также защитники получили 5553 разведывательных дронов, 2003 тепловизора, 551 авто, среди которых машины скорой помощи. Позаботилась компания и о 1,5 млн л горючего для их заправки. А в сотрудничестве с благотворительным фондом PULSE "Метинвест" передал военным уже более 31 тыс. аптечек и турникетов.

В "Метинвесте" уже 9000 сотрудников (это каждый пятый-шестой) были мобилизованы в украинскую армию, из них более 1000 (учитывая ветеранов с 2014 г.) уже вернулись и приступили к работе. Компания заботится о таких людях весь этот период – от мобилизационной подготовки и службы до реинтеграции в рабочий процесс и гражданскую жизнь.

Им помогают приобрести необходимое снаряжение и оперативно реагируют на запросы, а как только защитники возвращаются на предприятия, им системно помогают адаптироваться: предлагают физическую и психологическую реабилитацию на средства компании, и разработали целую экосистему реинтеграции ветеранов, основанную на принципах ответственности, системности и внутренней справедливости.

Чтобы еще лучше заботиться о сотрудниках, членах их семей и жителях городов присутствия, компания создала инициативу "Спасаем жизнь". В ее рамках получили пособие 516 тыс. украинцев: им доставили 4200 т продуктов, средств личной гигиены, предметов первой потребности (собранных в сотрудничестве с донорами и партнерами), а также медикаменты для больниц на 9,5 млн. грн.

Как известно, в 2024 году компания "Метинвест" Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, увеличила вычет налогов на 38% – до 15,2 млрд грн. Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году.