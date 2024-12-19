"Масштабные" обыски у моделей OnlyFans, которые уплатят налоги: журналист рассказал, правда ли это

Обыски у моделей OnlyFans проводятся выборочно в пределах отдельных производств, связанных с мошенничеством или значительными неуплатами налогов. Массовое давление на пользователей по информации журналистов – скорее громкий информационный шум.

Видео дня

Об этом рассказал журналист Евгений Плинский. В последние дни украинское информационное пространство разразилось новостями об обысках у моделей OnlyFans и масштабных проверках их доходов Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Многие СМИ сообщали о массовом прессинге, обысках и даже возможности уголовного преследования. Но насколько правдивы эти заявления? Журналист пообщался с несколькими источниками в БЭБ и проанализировал факты, которые удалось сочинить в реальную картину событий.

Как все началось

История берет свое начало в июле 2024 года, когда детективы БЭБ начали расследование деятельности группы лиц, использовавших анкеты девушек из OnlyFans для мошеннических схем. Мошенники, выдавая себя по моделям, знакомились с людьми и требовали деньги якобы на лечение, эвакуацию с прифронтовых территорий и т.д.

В ходе этого расследования БЭБ вышло на две модели OnlyFans, которые накопили значительные суммы на счетах, но не платили налоги. В ноябре 2024 года девушки добровольно оплатили недоимки, которые составляли 22,2 млн. грн. и 16,5 млн. грн. соответственно.

В сентябре Шевченковский суд Киева принял решение предоставить БЭБ доступ к информации обо всех гражданах Украины, имеющих аккаунты на OnlyFans. Это включало данные о доходах, регистрационных номерах налогоплательщиков и другие финансовые сведения.

Анализ этой информации показал, что оснований для открытия новых масштабных производств нет. Кроме двух упомянутых случаев других существенных нарушений налогового законодательства не выявлено.

Почему появились обыски

Несмотря на это, новости об обысках начали распространяться после заявлений юристки Леси Михайленко, утверждавшей, что БЭБ приходит к моделям, которые уже зарегистрировали ФЛП, задекларировали доходы и уплатили налоги.

По данным журналистов, это могло быть связано с решением суда, которое предоставило БЭБ доступ к налоговым данным. Однако даже в таких случаях источники в БЭБ уверяют, что обыски проводятся только в рамках конкретных производств, связанных с неуплатой налогов или мошенническими схемами.

Ситуация вызвала ответную реакцию народных депутатов. Заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк назвал абсурдным одновременное требование уплаты налогов и возможное уголовное преследование по статье 301 Уголовного кодекса (изготовление порнографии).

Даниил Гетманцев, глава налогового комитета, отметил, что модели OnlyFans уже задекларировали 305,4 млн грн доходов и уплатили в бюджет 59 млн грн налогов. По его мнению, факт несвоевременной уплаты налогов не является основанием для уголовных дел.

На сегодняшний день источники в БЭБ, по словам журналиста, утверждают, что никаких массовых производств против пользователей OnlyFans нет. Расследование сосредоточено на редких случаях значительных неуплат налогов или участия в мошеннических схемах.

Большинство моделей добровольно зарегистрировали ФЛП и задекларировали доходы. Однако общественный резонанс и медийное давление, возможно, привели к преувеличению реального масштаба событий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в течение трех лет украинцев заработали на онлайн-платформе OnlyFans более 120 млн долларов и ежегодно их доходы растут в несколько раз. Поэтому, если бы такая деятельность облагалась налогом, то могла бы принести в бюджет миллионы гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!