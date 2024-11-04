'Купили масло из ОАЭ, а оно украинское': россияне возмутились неспособностью РФ обеспечить их продуктами собственного производства. Видео

Объединенные Арабские Эмираты действительно начали помогать России со сливочным маслом. Однако оно оказалось не арабским, а украинским, что возмутило граждан-страны агрессора.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Ateo". На нем россиянка показала пачку масла торговой марки "Ферма", подчеркнув, что оно произведено в Украине.

Название бренда написано на английском языке, кроме того, на упаковке есть надписи на арабском. Это свидетельствует о том, что изначально масло производилось для арабских стран, а в ОАЭ решили перепродать россиянам продукцию, завезенную из Украины.

"Мы покупаем масло, оно сделано на Украине. Я не знаю, тут немецкое масло продается, украинское, о каком своем масле тут может идти речь?" – возмущалась россиянка.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что ОАЭ начали поставки сливочного масла в Россию с 18 октября. По состоянию на 2 ноября в РФ уже было ввезено 90 тонн этого продукта.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала импортировать сливочное масло из ОАЭ и Турции для сдерживания роста цен и обеспечения доступности продукта на внутреннем рынке. С декабря 2023 года цена на сливочное масло в России выросла на 25,7%, что вызвало беспокойство среди потребителей.

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