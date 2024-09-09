Крупный госбанк тратит миллионы на рекламу и странные закупки: анализ тендеров

Государственный UGB (ранее –"Укргазбанк") провел ряд сомнительных тендеров – к примеру, заказал рекламный ролик, стоимостью 3,65 млн грн, или почти 90 тыс. долларов. Причем, без открытых торгов. Также банк заказал услуги по поддержке программного обеспечения Oracle – заплатить за это там были готовы 25,696 млн грн торги закрылись на сумме 13,4 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщает Telegraf. Отмечается: повышенное внимание к закупка UGB возникло по причине того, что менять позиционирование бренда и фирменного стиля там решили во время полномасштабной войны.

"Вопросы эти связаны с тем, что, во-первых, проводить рестайлинг государственный банк почему-то решил посреди войны, когда деньги могли бы пригодиться на более важные дела. Во-вторых, неизвестно, как считать эффект от этого действа. Ну и, в-третьих, не факт, что все деньги пойдут на рестайлинг, а не, извините, на откаты, как это уже не раз происходило", – говорится в материале.

Реклама за 90 тыс. долларов

Одним из самых подозрительных тендеров, объявленным UGB, авторы материала называют заказ одного видеоролика продолжительностью до 45 секунд за 3,65 млн грн – "или почти 90 тыс долларов". При чем без конкурентной процедуры закупок.

"В свое время известная исполнительница Оля Полякова жаловалась (или может хвасталась), что самый дорогой клип в ее карьере обошелся ей в 100 тыс. долларов. Снимал видео на ее песню "Лед тронулся" известный (и очень недешевый) клипмейкер Алан Бадоев. Цикл производства 6-минутного видео длился несколько месяцев, в клипе немало компьютерной графики, а также задействованы звезды фигурного катания мирового уровня. Как видим, "Укргазбанк" Полякову существенно обошел. Стоимость секунды его рекламного видео в 7 раз дороже секунды клипа певицы", – отметили аналитики.

При этом подчеркивается: не может не насторожить то, что тендер "Укргазбанка" состоялся как "закупка без использования электронной системы". То есть без открытых торгов.

"Согласно решению Правительства, по такой процедуре можно закупать услуги стоимостью всего до 1,5 млн грн – иначе только открыты торги. Правда, в постановлении есть оговорка, что и более дорогие закупки без электронной системы возможны, "когда работы, товары или услуги могут быть выполнены, поставлены или предоставлены исключительно определенным субъектом хозяйствования". Но в этом же постановлении приведен исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых возможно нарушение базовой процедуры. Интересно, что такого особенного могло быть у исполнителя – ООО "Табаско Ворлдвайд" (рекламное агентство "Tabasco"), что "Укргазбанк" должен был заказать ролик только ему?", – акценитруется в материале.

Его авторы подчеркивают: возможный аргумент о необходимости защиты прав интеллектуальной собственности выглядит слабо – ведь права на интеллектуальную собственность сценария ролика "Укргазбанк" купил за 70 тыс грн все у того же ООО "Табаско Уорлдвайд" еще в прошлом году. "Тогда же, кстати, он заказал этой компании разработку обновления своего бренда и коммуникационной стратегии также за немалые деньги – 3,994 млн грн", – напомнили они.

"Произведением искусства" же, для создания которого также разрешены закупки без электронной системы, отмечается, реклама тоже вряд ли станет. А аргумент об "отсутствии конкуренции по техническим причинам", по их словам, также является несостоятельным – ведь в Украине "сотни приличных агентств, способных качественно снять рекламные видео".

Более того, подчеркивается, прайсы у других компаний – "не такие драконовские".

"Примечательно, что, как пишут "Наші гроші", еще одна компания, принадлежащая владельцам ООО "Табаско Ворлдвайд" – "Сигма УА", также любит выигрывать государственные многомиллионные тендеры, и также по процедуре с одним участником", – напомнили они.

Десятки миллионов за услуги по поддержке программного обеспечения

Другой сомнительный тендер – услуги по поддержке программного обеспечения Oracle, 42 комплекта по 5 разным видам ПО. Интересен тендер тем, что при заявленной банком ожидаемой стоимости в 25,696 млн грн торги закрылись на сумме 13,4 млн грн.

Победителем в упомянутых торгах стало ООО "Интрасистемс". Эта компания известна своим участием и победами в многочисленных торгах, которые объявляли различные государственные учреждения и предприятия:

"Укртрансгаз";

"Укрэнерго";

НАБУ и др.

"У "Укргазбанка" с ней также тесные отношения. Судя по данным Prozorro – банк не раз закупал у этой фирмы оборудование, программное обеспечение и услуги по его обновлению. В 2023 году "Укргазбанк" приобрел у "Интрасистемс" абсолютно идентичны услуги по технической поддержке (обновлению) того же программного обеспечения Oracle, что и во время упомянутого тендера в июле 2024 года (разве что в 2023-м закупалось не 42, а 33 комплекта)", – рассказывают аналитики.

Они отмечают: кардинально же отличаются торги тем, что, в частности, в прошлогодних торгах, в отличие от торгов 2024 года, закупка имела статус: "без использования электронной системы".

Кроме того, согласно имеющимся в тендерной документации цифрам, деньги, которые "Укргазбанк" потратил на поддержку 1 экземпляра ПО в 2023 году во время тендера с одним участником, была в среднем в 1,6 раз выше, чем в этом году.

"Ну а дальше простая математика ... показывает нам разницу – около 6,5 млн грн переплаты "Укргазбанком" за ПО в 2023 году. Плюс заложенная должностными лицами банка потенциальная переплата еще в 10 млн грн, которая могла иметь место в этом году, не будь торги конкурентными. Вот вам и закупки "без использования электронной системы", вот вам и ролик за 3,65 млн от одного участника", – резюмируется в материале.

Журнал-призрак

Еще одна статья сомнительных трат госбанка – 7,85 млн грн на наполнению СМИ месседжами о рестайлинге. Планы были "наполеоновские":

6 всеукраинских журналов;

29 региональных печатных СМИ;

9 глобальных и 21 местных телеканалов;

109 интернет-изданий.

В результате торгов, состоявшихся 26 февраля 2024 года, сумма упала до 6,398 млн грн. А победителем стало ООО "Альт Медиа".

"Выбор некоторых рекламных площадок сразу вызвал вопрос – в частности, в перечне есть ежегодные издания, дата выхода которых вряд ли совпадет с пиком самого рестайлинга, а в интернет-версиях до сих пор представлены публикации за прошлый год. На сайтах некоторых из заявленных ресурсов информация о рестайлинге "Укргазбанка" представлена как обычная новость – то есть без рекламной плашки", – говорится в материале.

Более того, подчеркивается, об одном из заявленных журналов – "Громады" – никто не знает. А ему "Укргазбанк" согласился платить почти 100 тыс. грн за публикацию на последней странице обложки и вдвое дешевле за "внутренние" публикации.

"Из трех десятков опрошенных коллег никто никогда о нем не слышал. Как, похоже, не слышал и вездесущий Гугл, который по запросу "журнал "Громады" в разных комбинациях выдает все что угодно – от издания в Венгрии, до журнала 19 века, только не площадку, где мог бы рекламировать свой рестайлинг "Укргазбанк". Разве что, это какое-нибудь секретное издание для банкиров, публикация в котором поднимает рейтинг банка до самих небес. Одним словом – загадка", – констатируют аналитики.

Траты на сувенирную продукцию и тайных покупателей

Также сомнения автором материала вызвали траты банка на сувенирную продукцию. К примеру, тендер "Укргазбанка" на "Информационные показатели и наклейки".

"Цена табличек "Режим работы" в финализированном тендере – 508 грн, а на рынке – можно найти вполне приличные за 300+ грн, и это даже не опт. С другой стороны — это теперь, как будто, и не совсем "Укргазбанк", а "UGB эко банк", который сейчас уже может не устроить пластиковая табличка, а только металлическая с выгравированными буквами. Или, например, худи за 777 грн по тендеру "Брендированная одежда". А на рынке стоимость стартует от 250 грн", – рассказали аналитики.

Еще одна интересная прослойка тендеров – это "несколько чрезмерные" услуги интернет-продвижения во время полномасштабной войны. В частности:

"И это мы еще не упомянули об " Услугах тайного покупателя ", за которые "Укргазбанк" готов был отдать 1,45 млн и запланированные 450 тыс грн на "Услуги по мойке автомобилей" (в результате получилось дешевле, но все равно где-то по 1 200 грн в месяц за автомобиль), – резюмировали авторы материала. Отметив: руководству "Укргазбанка" был отправлен запрос "оносительно оценки эффективности всех указанных услуг, их целесообразности во время войны, а также непонятных переплат во время тендеров с одним участником". Однако ответа получено не было.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители разоблачили схему завладения государственными средствами при закупке элементов динамической защиты для бронированной техники ВСУ. Участники схемы расхитили 12 млн грн, за что им грозит до 12 лет тюрьмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!