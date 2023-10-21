Кремлевский олигарх тайно купил издание Forbes: он разболтал секрет, хвастаясь во время своей вечеринки 

Российский олигарх Могамед Мусаев, который связан с Кремлем, является реальным собственником издания Forbes. Официально собственником Forbes Media Group стал 28-летний Остин Рассел, который купил издание за 800 млн долларов. Однако Мусаев во время празднования своего 60-летия в Нью-Йорке собрал знакомых, в том числе топ-менеджеров Forbes, и проговорился о том, что именно он является настоящим владельцем издания.

Об этом пишет The Washington Post. Среди участников вечерники был и сам Остин Рассел. Вероятно, он служит для прикрытия, чтобы никто не узнал: реальным владельцем является кремлевский олигарх. Post получил несколько аудиозаписей с разговорами Мусаева.

"Я только что купил глобальный Forbes", – рассказал Мусаев одному из своих коллег, говорится в материале, имея в виду медиа-группу Forbes, в которую входит американское издание журнала. "Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ к любому", – считает он.

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Судя по записям разговоров олигарха, Мусаев повторял это заявление снова и снова. В одной из записей он назвал Рассела "лицом" сделки и настоял на том, чтобы его собственное участие хранилось в тайне. "Я делаю это более тонко", – сказал он, согласно записи. "Вы понимаете, — сказал он в какой-то момент, – я работаю не кувалдой и не скальпелем, а лазером".

В заявлении для The Post Рассел отрицает какое-либо участие Мусаева или каких-либо российских лиц в сделке. "Мусаев не имеет никакого отношения к сделке Forbes. Любое предположение об обратном является ложным", – заявил представитель Рассела.

Как ранее писал OBOZ.UA, Кремлю удалось обойти санкции G7, которые ограничили максимальную стоимость нефти из РФ. Около двух третей всей нефти продается без западной страховки, в то время как стоимость сырья растет до 100 долларов за баррель.

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