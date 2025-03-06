Компания DIM запустила собственное агентство недвижимости

DIM+ – официальное агентство недвижимости от девелопера DIM, созданное специально для владельцев уже построенных домов и объектов, реализуемых компанией. Высококвалифицированные специалисты DIM+ обеспечивают продажу, аренду, управление недвижимостью и гарантируют удобный, честный и выгодный процесс заключения сделки.

Видео дня

У нас уже есть клиенты

Ежедневный высокий поток посетителей в отделы продаж, которые ищут квартиры именно в комплексах от DIM, вместе с большой базой существующих и потенциальных клиентов гарантируют: ваша недвижимость не останется незамеченной среди сотен других и будет реализована в кратчайшие сроки.

Никакого занижения цены

DIM+ точно понимает рынок и реальную стоимость недвижимости, поэтому никаких демпингов или необоснованного снижения цены для быстрой продажи! Ваша прибыль – наш главный приоритет.

Безопасные сделки

Мы гарантируем безопасность и конфиденциальность соглашений, ведь все процессы осуществляются через официального представителя DIM – без рисков и сомнительных схем.

Никаких случайных риелторов

DIM+ не работает "на поток", как обычные агентства недвижимости. Мы концентрируемся на том, чтобы продать или сдать квартиру на максимально выгодных условиях для владельца. Мы знаем нашу недвижимость на 100% лучше, чем любой посторонний брокер.

Дизайн-проект

Для недвижимости без ремонта DIM+ разработает персонализированный проект жилых и коммерческих помещений, чтобы сделать их максимально функциональными, стильными и привлекательными с финансовой точки зрения для покупателей.

Управление недвижимостью

DIM+ предлагает не только услуги по покупке, продаже и сдаче в аренду, но и полное управление недвижимостью. Мы обеспечиваем контроль за состоянием объекта, своевременную оплату коммунальных платежей, урегулирование любых вопросов и полную отчетность.

DIM+ гарантирует экспертный подход, реальных покупателей и арендаторов и максимальную прибыль от вашей недвижимости! Оставляйте заявку в Instagram или звоните по телефону 0442337311.