Как Найем и Кубраков энергетику меморандумами защищали: обещания не помогли, а от ТЭС открестились

Украинское правительство провалило защиту энергетических объектов, несмотря на решение СНБО и четкое указание от президента. Уничтоженные ТЭС, судя по заявлениям, имели лишь первый уровень защиты, не способный помочь даже от ударов дронов, не говоря уже о ракетах. Александр Кубраков, глава министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, месяцами рассказывал о защите, аналогов которой не существует. Подписывал меморандумы с сотнями компаний, правительствами, финансовыми организациями, хвастался достижениями. Однако политик ни разу не указал на проблемы в реализации решения СНБО.

Только после уничтожения Россией нескольких ТЭС выяснилось, что на защиту от ракет правительство средств не выделило, а защищать тепловую генерацию специально созданное агентство и не собиралось, потому что это не входит в его компетенцию.

О том, как изменились заявления политика и кто ответит за срыв организации защиты энергетических объектов, читайте в материале OBOZ.UA.

О проблемах заговорили, только когда они стали очевидными. Задачи президента провалили

В октябре прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым Кабмин обязали защитить энергетические объекты. Специально для этого было создано Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, которое возглавил Мустафа Найем. Защитой также занялся министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В течение месяцев и Найем, и Кубраков заявляли о "защите, аналогов которой нет", об "историческом проекте". Многие рассказывали о трех уровнях защиты: первый – от обломков, второй – от дронов, третий – от ракет.

"Для нас это наиболее важный проект, поскольку согласно расчетам он сможет защищать от наибольших угроз – "Кинжалов" или "Искандеров". Все решения разработаны и согласованы с Генеральным штабом. Часть из них уже готова", – заявлял Найем в декабре 2023-го.

О трех уровнях защиты рассказывал и Кубраков. "Усиление защиты энергетических объектов было среди приоритетов 2023 года. Мы начали сооружать три уровня защиты – от обломков, от дронов и от ракет. И у нас уже есть подтвержденные свидетельства, что второй уровень защиты нам помог пройти эту зиму", – говорил он.

Ни Кубраков, ни Найем до недавних разрушительных атак ни разу не озвучили проблемы с обустройствами защитных сооружений. Средства на третий уровень защиты в Кабмине не выделили, защитой ТЭС правительство вообще не занималось. Однако все это стало известно только после того, как россияне уничтожили две ТЭС и несколько удачно атаковали. Кажется, об отсутствии действенной защиты станций хорошо знал только враг, в то время как обычных украинцев и международных партнеров по меньшей мере публично успокаивали рассказами о защите, аналогов которой нет.

СEO холдинга MS Capital Максим Шкиль заявил, что вопрос защиты не был приоритетным для Минфина. Мол, президент поставил задачу еще в октябре 2022-го, "Автострада" проинвестировала более 100 млн долларов в материалы и производственные мощности, однако на этом все остановилось.

Третий уровень защиты не обеспечили, потому что на это не выделили средства. "Мы обращались с письмами в Кабинет министров о выделении финансирования, но никакой реакции нет. С этими проблемами, миллиардными кредитами и долгами мы остались лицом к лицу. Предполагаю, что расчет был такой, что обстрелов не будет и, может, как-то оно пройдет", – добавил. предприниматель.

"Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию", – заявил Владимир Зеленский 18 апреля. Оказалось, что ТЭС вообще чиновники не защищали. "По умолчанию это ответственность владельцев объектов – частных и государственных компаний. Таких как, например, "Центрэнерго", ДТЭК и другие", – заявил Найем.

То есть целую отрасль энергетики, критические объекты инфраструктуры должны были защищать силами государства и частных предпринимателей –собственников ТЭС. И, конечно, денег у них на это не было и быть не могло, поскольку подобная защита не предусмотрена тарифами.

"Мы работаем над защитой только распределительных подстанций "Укрэнерго". Это 22 наиболее критические подстанций основной сети компании в 14 областях, с напряжением 750 и 330 кВ. Наша команда является заказчиком работ по строительству сооружений второго и третьего уровней защиты – от дронов и ракет" .Это не закрытая информация. Проектная документация в части типов защитных сооружений и характера инженерного оборудования согласовывается Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, ГСЧС и НЭК "Укрэнерго", – заявил Найем.

И, конечно, владельцы не смогли обеспечить защиту. В Центрэнерго заявляли о выполнении работ по обустройству защиты на Трипольской ТЭС на 100% и Змиевской на 70% только от обломков (по методологии агентства, это первый уровень защиты). Такая защита не может защитить даже от прямого попадания дрона. ТЭС же была разрушена ракетами.

Кубраков подписал десятки меморандумов с правительствами и сотнями компаний. Но меморандумами энергетику не защитить

Вместо поиска средств для защиты энергетики или по меньшей мере попыток публично озвучить проблемы политик провел десятки встреч и подписал многочисленные меморандумы. Если бы вместо бумажек каждый подписант оказывал помощь на укрепление объектов энергетики, это хотя бы частично помогло защитить теплогенерацию.

Кубраков только за последние месяцы подписал меморандум о взаимопонимании с крупнейшей международной организацией в сфере строительного консультирования, меморандум о сотрудничестве с Временно поверенным в делах Швейцарии в Украине Андреасом Хубером, меморандум о взаимопонимании с USAID ПЭБ, меморандум с около 600 компаниями о намерении способствовать восстановлению Украины, отдельный меморандум был подписан с корейским бизнесом. А еще – с Великобританией и Европейским инвестбанком

Меморандумы не предусматривают четкие обязательства и являются скорее декларативными документами. В ходе большинства встреч были обсуждения, в том числе и защиты энергетики. Однако ни разу политики публично не обратились за финансовой помощью, не указали на проблемы с защитой.

В условиях полномасштабной войны ошибки чиновников, плохо выполненная работа, саботаж могут привести к многомиллиардным потерям. Если правительство не смогло найти миллиарды для действенной защиты энергообъектов, придется искать десятки миллиардов для импорта электроэнергии, строительства новых станций и восстановления того, что было значительно повреждено. Чиновники должны ответить: кто несет ответственность за защиту ТЭС, что было сделано для поиска средств на третий уровень защиты, почему о проблемах начали говорить только после уничтожения значительной части теплогенерации?