Из-за обстрела закрыт для движения один из железнодорожных участков: ряд поездов изменил график

Из-за вражеских обстрелов в Николаевской области закрыт железнодорожный перегон Долинская – Николаев, поэтому поезда будут курсировать только до станции Долинская. Для пассажиров организован автобусный трансфер в Николаев и Херсон, обратный путь в Киев также предусматривает пересадку на автобусы.

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Об этом сообщила Укрзализныця. Это решение было принято из-за повышенного риска опасности.

Закрытие перегона оказывает существенное влияние на железнодорожное сообщение между Киевом и Николаевом, а также другими городами на юге страны. В частности, поезд №121/122 Киев – Николаев будет теперь курсировать только до станции Долинская, где пассажиры вынуждены делать пересадку на автобусы.

Ответственные органы железной дороги активно работают над тем, чтобы организовать удобный и безопасный автобусный трансфер для пассажиров на участке Долинск – Николаев. Все пассажиры поездов, которые пока не могут добраться до Николаева из-за закрытия перегона, должны оставаться в вагонах до утра.

Прибывшие на станцию Долинская пассажиры поезда №122/121 Киев – Херсон смогут воспользоваться первым автобусным трансфером в 08:00. Автобусы отправятся в направлении Николаева и Херсона, предоставляя возможность добраться до пунктов назначения, несмотря на закрытие железнодорожного участка.

Что касается обратных рейсов, то организованы автобусные трансферы из Херсона и Николаева до станции Долинская. Отправление из Херсона запланировано на 16:40, а из Николаева – на 21:46. Пассажиры, которые доберутся на станции Долинская автобусами, смогут сесть в поезда, которые доставят их обратно в Киев.

Несмотря на постоянные обстрелы и опасность, "Укрзализныця" постоянно работает над восстановлением нормального движения поездов и восстановлением поврежденной инфраструктуры. Однако пока из соображений безопасности железнодорожное сообщение на участке Долинская – Николаев остается временно приостановленным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в результате российских обстрелов повреждены железнодорожные станции на Сумщине и в Запорожье, что повлекло за собой ранение людей и повреждение инфраструктуры. "Укрзализныця" оперативно отреагировала, перенаправив рейсы и обеспечив движение поездов с помощью резервных тепловозов, минимизируя задержки для пассажиров.

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