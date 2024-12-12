Из украинских банков украли около 30 млн грн: как действовали мошенники

В Украине прекратили деятельность мошенников, которые выманили у банков около 30 млн грн. Пяти фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщили в Полиции Киева. Там отметили: аферисты брали кредитные ссуды в банковских учреждениях для якобы развития агробизнеса.

"Под видом представителей "процветающих" сельскохозяйственных предприятий, брали миллионные кредитные ссуды в банковских учреждениях страны для якобы развития агробизнеса. Полицейские (в апреле 2024 года. – Ред.) задержали и сообщили о подозрении трем фигурантам. В ходе проведения досудебного расследования следователи установили причастность к незаконной деятельности еще двух мужчин", – говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, один из новых фигурантов производил поддельные финансовые документы. А другой использовал их при подписании кредитных договоров.

"Полицейские при силовой поддержке полка полиции особого назначения задержали двух фигурантов, провели у них ряд обысков, во время которых изъяли поддельные документы, деньги, черновые записи и автомобили. Следователи процессуального руководства Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщили пяти участникам организованной группы о подозрении подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", – сообщили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские правоохранители прекратили деятельность группировок, участники которых подкупали или заставляли игроков проигрывать матчи в киберспорте, настольном теннисе и футболе. Таким образом, зная результаты заранее, фигуранты "зарабатывали" на ставках. Теперь им грозит 12 лет тюрьмы.

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