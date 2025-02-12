'Исторический шаг': Турция договорилась об импорте туркменского газа через Иран

Газ из Туркменистана с 1 марта 2025 года начнет поставляться в Турцию. Голубое топливо будет транспортироваться через существующую газовую сеть Ирана.

Видео дня

Соответствующее соглашение заключили турецкая госкомпания BOTAS и туркменская "Туркменгаз". Об этом 11 февраля сообщил в X (Twitter) министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, назвав событие историческим.

"Благодаря этому соглашению, над которым мы работали много лет, мы еще больше продвинем стратегическое сотрудничество между двумя странами, одновременно укрепляя безопасность поставок природного газа в нашу страну и регион", – заявил Байрактар.

Известно, что Турция потребляет более 50 млрд кубометров газа в год. Она полагается на поставки из России, Азербайджана, Ирана и других стран.

Ранее Байрактар отмечал, что его страна может закупать у Туркменистана ежегодно до двух млрд кубометров газа.

Конкретные данные относительно объемов и точные условия транзита через Иран не разглашаются.

Как писал OBOZ.UA, недавно Парламентская ассамблея Совета Европы призвала снизить лимит цены на российскую нефть, полностью запретить импорт российского газа и усилить меры против "теневого флота", помогающего обходить санкции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!