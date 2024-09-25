Иностранцы будут открывать в Украине счета и бизнес онлайн: министр раскрыл детали

В ближайшее время иностранцы получат возможность открывать счета и вести бизнес в Украине. Это станет возможным благодаря особому режиму "Е-резидент", который запустит Министерство цифровой трансформации.

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Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форуме "Диригенты перемен" 25 сентября. Он подчеркнул, что электронное резидентство будет действовать в Украине по эстонскому сценарию, сообщает "Интерфакс-Украина".

"За несколько дней запустим электронное резидентство как в Эстонии, но с лучшими условиями. Выходим на еще один уровень конкуренции со странами, на ИТ-арене будем презентовать", – сказал Федоров.

Он пояснил, что "Е-резидент" станет отдельной экосистемой, которая позволит предпринимателям из разных стран открывать собственное дело и платить налоги. Это можно будет делать онлайн.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил механизм получения е-резидентства в Украине – механизм планировалось запустить в первом квартале 2024 года. В список стран, предприниматели которых станут первыми е-резидентами в Украине, попали Словения, Индия, Пакистан и Таиланд.

1 апреля 2023 года вступил в силу закон об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов. Он позволяет "е-резидентам" уплачивать 5% налогов от доходов в пределах лимита ФЛП 3-й группы, а свыше лимита – 15%, но только по внешним контрактам по экспорту услуг. Также "е-резидентам" разрешили открывать текущие счета в банке.

"Е-резидент" – это особый статус иностранного гражданина в Украине, который открывает ему доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает процедуры получения административных услуг и заключения гражданско-правовых соглашений. Он также позволяет дистанционно основать бизнес в стране.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 2025 года ФЛП в Украине планируют снова обязать платить ЕСВ (единый социальный взнос), что возобновит довоенную систему налогообложения. В таком случае в 2025 году минимальный ЕСВ будет составлять до 1760 грн в месяц.

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