Имение за 10,5 млн евро и призывы "дружить с Россией": медиа выяснили, как бизнес экс-нардепа Новинского поддерживает агрессора

Бизнес семьи экс-нардепа Вадима Новинского поддерживает армию РФ – предприятие "Балаклавское рудоуправление" в оккупированном Крыму, которое ранее входило в его группу компаний, продолжает добычу полезных ископаемых и платит сотни миллионов рублей налогов в бюджет РФ. Сам он живет в Хорватии, где приобрел резиденцию за 10,5 млн евро. Оттуда олигарх призывает "дружить с Россией".

Такие данные получили журналисты-расследователи проекта"Схемы". Новинского уже разыскивают в Украине по подозрению в госизмене.

Выяснилось, что "Балаклавское рудоуправление" и его работники помогают и поддерживают армию России во время полномасштабного вторжения в Украину. В открытых источниках сообщают о ремонте военного транспорта и об участии в волонтерских проектах в поддержку военных РФ.

"Балаклавское рудоуправление", расположенное в Севастополе, специализируется на добыче и обработке известняка и гипсового камня. Это предприятие находится в собственности кипрской компании Kagerol Holdings Limited, которая с 2014 года (момент оккупации Крыма) принадлежит брату по отцу Новинского – Ашоту Малхасяну.

Адвокат предпринимателя из испанской юридической фирмы отмечал, что Новинский является "решительным сторонником Украины" и что он "уже длительное время находится под санкциями Российской Федерации, что исключает его связи с российскими структурами". Новинский действительно находился под санкциями Москвы, однако в 2020 году с него их сняли и новые не вводили.

Сам же Вадим Новинский в недавнем интервью немецкому Compact.TV сказал, что живет в Европе. Он страну не называл, однако журналистам удалось идентифицировать, что интервью было записано в хорватском отеле Bellevue, что в городе Опатия.

Журналистам издания удалось узнать, что он непосредственно проживает в хорватском городе Самобор, что неподалеку от столицы. Новинский приобрел там имение за 10,5 млн евро.

На земельном участке в почти 2,5 гектара с виноградниками и садами расположено здание площадью более 1400 квадратных метров. Также в состав резиденции входят еще один жилой дом на 265 квадратов, хозяйственные постройки и винный погреб на 200 квадратных метров. Внутри виллы также есть бассейн, а на территории – поле для гольфа.

В интервью, которое бизнесмен дал в конце марта 2026 года для Compact.TV, он критикует президента Украины Владимира Зеленского, высказывает свое мнение относительно войны с РФ, русского языка, "Минских соглашений", санкций против него и запрета УПЦ (МП). Сам разговор был опубликован под заголовком"Этот олигарх хочет свергнуть Зеленского!"

"Люди ему поверили. 73% – это люди проголосовали за мир, за его важнейшее обещание. Все ждали этого, и он абсолютно обманул всех. Такой же лжец, как и Порошенко. (...) Я считаю, что быть проукраинским политиком – это значит желать мира для своей страны, делать все для ее процветания. А важнейшее условие для безопасности Украины – это дружеские отношения с Россией", – сказал в интервью Новинский.

По данным журналистов, он покинул Украину в феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В июле того же года он объявил о сложении мандата депутата и планах сосредоточиться на восстановлении разрушенных храмов.

В декабре того же года против него ввели санкции СНБО. Сам экс-нардеп утверждает, что был вынужден выехать из Украины из-за предупреждения об уголовном преследовании против него.

Ранее OBOZ.UA писал, что Вадима Новинского подозревают не только в госизмене, но и в уклонении от уплаты налогов на миллиарды гривен. Следствие считает, что он не задекларировал полученные за рубежом доходы и не уплатил более 4 млрд грн налогов на доходы физических лиц.

